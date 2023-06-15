وزير الرياضة يُهنئ البطل العالمي عزمي محيلبه لتصدره تصنيف الاسكيت

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى نجم المنتخب القومي للرماية اللاعب عزمي محيلبه لتصدره التصنيف الاوليمبي في الاسكيت، وذلك حسب التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بهذا الانجاز الكبير لنجم المنتخب المصري للرماية عزمي محيلبة، مؤكداً أن البطل المصري عزمي محيلبه دوما ما يُسجل لمصر إنجازات تاريخية في رياضة الرماية، مشيراً إلى أن منظومة الرماية المصرية تسير على خطي ثابتة نحو تحقيق الإنجازات العالمية في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، لاعتلاء منصات التتويج وتصدر التصنيفات على كافة المستويات.

وأوضح وزير الرياضة أن الوزارة تتابع عن كثب استعدادات جميع اللاعبين والمنتخبات الوطنية المصرية ولاسيما قبل المشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بباريس2024، بغرض تلبية جميع المتطلبات الإدارية والمالية واللوجستية والفنية الخاصة بهم ، مشيراً أن برامج رعاية الأبطال سواء من خلال الوزارة أو من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص المصرية الوطنية لدعم اللاعبين وتوفير متطلباتهم المالية والتدريبية المختلفة أتت ثماره في العديد من اللعبات من خلال إحراز نتائج وتحقيق ميداليات في العديد من البطولات العالمية.