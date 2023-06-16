"مصر للطيران" تختتم جسرها الجوي لنقل حجاج مالي للأراضي المقدسة

تختتم اليوم الجمعة جسرها الجوي الذي بدأته في مطلع الشهر الحالي لنقل أكثر من 7000 حاج من حجاج دولة مالي إلي الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية علي متن 22 رحلة خاصة أقلعت مباشرة لأول مرة من مطار باماكو بدولة مالي إلي مطار المدينة المنورة .

وخلال توديعهم لحجاج باماكو أشاد وزير الشئون الدينية وكذلك سفير المملكة العربية السعودية والسفير المصري بدولة مالي بدور الناقل الوطني مصر للطيران في نقل ضيوف الرحمن هذا العام ومستوي الخدمة المقدمة للحجاج بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 المزودة بكافة وسائل الراحة والرفاهية .

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران بالتوسع في خدمات الناقل الوطني في القارة الأفريقية وتأكيدا علي الدور الريادي الذي تقوم به مصر للطيران في خدمة عملائها وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

هذا ومن المقرر أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلي مطار باماكو اعتبارا من يوم 3 يوليو القادم.