العاصمة الإيطالية روما تحتضن المعرض الدولي متعدد الثقافات إكسبو 2023 وجناح خاص لمصر

تتأهب العاصمة الإيطالية روما وتستعد لاستقبال زوار ورواد المعرض الدولي العالمي EXPO UNIVERSALE Roma 2023 والذي يقام في المدينة التاريخية أيام 16/17/18 يونيو والذي يشهد مشاركة متعددة الثقافات والحضارات تحت شعار التعايش والتبادل الحضاري.

حيث تشارك الجاليات الأجنبية المقيمة في إيطاليا بأجنحه خاصة بها يتم فيها عرض للمنتجات التقليدية لبلدانهم الأم مع عرض للثقافة الخاصة بكل بلد علاوة علي الجمعيات و المنظمات المدنية الإيطالية التي ستشارك دعما للتبادل الثقافي و الحضاري بين الشعوب .

و كان لمصر نصيبا في المعرض من خلال تخصيص جناح للمنتجات المصرية و تعريف بالحضارة و الثقافة المصرية و الذي يرعاه اتحاد العمال المصريين في إيطاليا الذي يترأسه عيسي إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، و الذي قال في تصريح خاص أن مشاركة مصر من خلال الجناح المصري في المعرض هو أمرا مهما من أجل تأكيد الوجود المصري في المحافل الدولية و أداه لتعريف العالم بالحضارة المصرية و ترويج للسياحة في مصر حيث سيتم في الجناح المصري عرض فلكلوري مصري مع عرض عن الحضارة المصرية القديمة أمام زوار المعرض علاوة علي مد جسور تواصل بين المهاجرين المصريين و المجتمع الإيطالي.

وأضاف: "كما سيتم عرض لمنتجات مصرية 100% و سيتم من خلال المعرض تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر ، كما أننا كمواطنين مصريين في المهجر نمثل قوة ناعمة لوطننا و ظهير للدولة وسفراء دائمين لها ".

معرض أكسبو روما ٢٠٢٣ للثقافات يتم إقامته منذ سنوات بمشاركة دول مختلفة من العالم و يرتاده آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم مما يعد فرصة للتبادل الثقافي و الحضاري علاوة علي التبادل التجاري .