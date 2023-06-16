موهبة إيطالية على أعتاب الانتقال إلى إنتر ميلان

يفضل اللاعب دافيد فراتسي نجم فريق ساسولو ومنتخب إيطاليا، الاستمرار في الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة، وسط عروض البريميرليج التي وصلت له.



أوضح فراتسي في تصريحاته عقب الخسارة مع منتخب إيطاليا ضد إسبانيا في نصف نهائي الأمم الأوروبية، أنه لا يشعر أنه مستعد للسفر خارج إيطاليا، مؤكدًا تفضيله البقاء هنا، وأنه أخبر المسؤولين في النادي الإيطالي بذلك الأمر، مضيفا :" هذه هي أمنيتي".



كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن اللاعب الشاب فراتسي، وافق على الرحيل إلى صفوف نادي إنتر ميلان في بداية الموسم المقبل.



وتابعت التقارير، أن فراتسي على رادار العديد من الأندية الإيطالية على رأسها يوفنتوس وروما، وإنتر ميلان لكنه قرر اختيار الإنتر.



وأضافت، أن نادي إنتر ميلان يضع اللمسات الأخيرة على الصفقة مع ساسولو، ومن المتوقع أن ينتقل لصفوف النيراتزوري على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية شراء مقابل 35 مليون يورو.



ويفكر مسؤولو إنتر ميلان بإدخال لاعبهم الشاب صامويل مولاتيري ضمن الصفقة ، من أجل إقناع مسؤولي نادي ساسولو وتسريع عملية إتمام الصفقة.



شرط إنترميلان لبيع أونانا

يسعى الكاميروني أندريه أونانا حارس إنترميلان للخروج من النيراتزوري، أجرى وكيله اجتماعا مع إدارة النادي الإيطالي.

ويملك أونانا عقدا مع إنترميلان لكن يرغب الحارس الكاميروني في الرحيل في الصيف المقبل.

ولا يمانع إنترميلان في رحيل حارسه الكاميروني، حال وجود عروض بمبالغ جيدة، وسط أهتمام من قبل نادي تشيلسي الإنجليزي بشراءه.

وعقد وكيل أونانا اجتماعا مع مسؤولي إنترميلان في الأسبوع الماضي، من أجل حسم موقف الحارس الكاميروني، وحضر وكيله مباراة النيراتزوري مع يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويشترط إنترميلان الحصول على مبلغ 45 مليون يورو على الأقل من أجل الموافقة على بيع أونانا، وسط رغبة تشيلسي في ضمه مع اقتراب بيع حارسه السنغالي إدوارد ميندي.

كما أن مانشستر يونايتد يرغب أيضًا في ضمه، وعليه سيجد تشيلسي منافسة على ضم الحارس.

بروزوفيتش يقترب من الرحيل عن إنترميلان



وافق نادي إنترميلان الإيطالي، على رحيل أحد نجومه الكبار أوروبا في الصيف المقبل.

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وأصبح مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنترميلان خارج حسابات النيراتزوري ويتطلع النادي الإيطالي لبيعه في الصيف المقبل، من أجل توفير سيولة مالية.

وتابعت التقارير أن ميلان سكرينيار مدافع النيراتزوري، أصبح قريبا من الرحيل بشكل مجاني في الصيف، وعليه أصبح مجبرًا على بيع أحد نجومه لتحسين الموارد المادية لديه.