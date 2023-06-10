بطولات إنترميلان الأوروبية قبل موقعة نهائي دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق الساحرة المتسديرة مساء اليوم السبت إلى ملعب أتاتورك بالعاصمة التركية، إسطنبول، والتي ستجمع بين مانشستر سيتي وإنترميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تأهل فريق مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما تخطى عقبة حامل اللقب فريق ريال مدريد، بخماسية مقابل هدف بمجموع المباراتين.

بينما صعد فريق إنتر ميلان للنهائي، بعدما حقق انتصر على غريمه التقليدي فريق ميلان، بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين.



ونرصد لكم البطولات الأوروبية التي حققها إنترميلان عبر تاريخه قبل موقعة النهائي الليلة:



حقق إنترميلان بطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات في تاريخه ، مواسم "1963 - 1964 و1964 - 1965 و2009 - 2010".

-الدوري الأوروبي 3 مرات، مواسم "1990 - 1991 و1993 - 1994 و1997 - 1998".

-كأس إنتركونتيننتال مرتين ، عامي "1964 - 1965".

-كأس العالم للأندية مرة واحدة، عام 2010.



ويذاع اللقاء المرتقب بين مانشستر سيتي ونظيره إنتر ميلان الليلة في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022 ـ 2023 على شبكة قنوات بى ان سبورت الناقل الحصري للبطولة، والتى تبث اللقاء عبر شاشتها 1 bein sport.



وحجز فريق الكرة الأول بنادى مانشستر سيتي الإنجليزي بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، بعد التغلب على ريال مدريد في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي.

كما وصل إنترميلان إلى الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على إيه سي ميلان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وإنترميلان بنهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أتاتورك في العاصمة التركية إسطنبول.



وينتظر رقم تاريخي النجم الجزائري، رياض محرز، في نهائي دوري أبطال أوروبا حال تتويجه باللقب الأوروبي.

في حال نجح الجزائري رياض محرز في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي سيصبح خامس لاعب عربي في التاريخ يحقق اللقب الأوروبي بعد محمد صلاح نجم ليفربول ورابح ماجر لاعب بورتو، وأشرف حكيمي لاعب ريال مدريد السابق، وحكيم زياش لاعب تشيلسي، وثاني لاعب جزائري يصل إلى ذلك الإنجاز.

