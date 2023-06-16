ماهر المعيقلي: الحج بأركانه من شعائر الإسلام العظيمة

قال فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إن من شعائر الإسلام العظيمة والظاهرة شعيرة الحج والعمرة، وبيت الله الحرام من شعائر الله المكانية ، والمقام والملتزم والصفا والمروة ومنن والمزدلفة والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ، فعظم الله مكة على سائر البُلدان وجعله بلده الحرام ، وقال ومن يُرد فيه بإلحاد بظلم نُذقه من عذابٍ أليم .

أركان الحج

وشرح المعيقلي، غاية الإسلام عبادة الله الواحد الديان ، كانت شائره لتعظيم الرب جل جلاله وذكره وشكره، ويبقى الدين في الناس ما بقيت فيهم شعائره، وكل ما كانت الشعيرة أعظم ،، كان تعظيم الله تعالى فيها أكبر وذكره أكثر .

واشارأن الله جعل تعظيم شعائره دليلا على تقوى القلب وخشيته فكلما قوي الإيمان ظهر ، ظهرة شعائر الدين ، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ، فالمؤمن يُعظم شعائر ربه ويتبع هدي نبيه دون إفراض أو تفريط، فأهل الوسطية والاعتدال هم أهل الهدى والامتثال يتبعون ولا يبْتديعون.

وأكد أن الله يخلق ما يشاء ويصطفي من خلقه ما يشاء ويحكم ما يريد ولا معقب لحكمه، وهو العزيز الحكيم ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، خلق الملائكة وفضل عليهم جبريل عليه السلام، وخلق البشر واصطفى منهم الأنبياء والرسًل.

وأضاف الشيخ ماهر المعيقلي، خلال خطبة الجمعة ، في بيت الله الحرام، أن الله اصطفى لعباده من الدين أحسنه وأقومه ، فقال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه ، وهو في الأخرة من الخاسرين .

وتابع المعيقلي: أن الله تكلف بحفظ الإسلام من التبديل والتحريف ، وجعل من الأسباب الشرعية لحفظه شعائر ظاهرة توارثتها الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى يومنا هذا .

وحرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، نقدم لكم بثًا مباشرًالنقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، ورفع الأذان الثاني لصلاة الجمعة المؤذن حمد بن أحمد الدغريري.

شاهد البث المباشر .. شعائر صلاة الجمعة من بيت الله الحرام|