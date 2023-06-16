مبابي على رأس تشكيل فرنسا المتوقع أمام جبل طارق بتصفيات اليورو

يستضيف ملعب ألغارفي مساء اليوم الجمعة الموافق 16 يونيو الجاري مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره منتخب جبل طارق والمقرر لها ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات يورو 2024.

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ويواجه منتخب فرنسا نظيره جبل طارق في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء أحداث اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر الإ ربع بتوقيت أبو ظبي، والمقرر إذاعتها عبر قناة " beIN Sports 1 HD Premium " الناقل الحصري لمباريات البطولة وذلك بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالى.

تشكيل فرنسا المتوقع أمام جبل طارق

ومن المتوقع أن يبدأ ديدية ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا مباراته أمام جبل طارق بتشكيل مكون من :

في مركز حراسة المرمى : مانيان.

في خط الدفاع : كوناتي، جول كوندي، هيرنانديز، أوباميكانو.

في خط الوسط : جريزمان، تشواميني، كامارا.

في خط الهجوم : مبابي، كومان، راندال كولو مواني .

على الجانب الأخر رد كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان ، على التقارير الأخيرة التي انتشرت بشأن رفضه خيار تمديد عقده لموسم آخر، والذي ينتهي في عام 2024 مع ناديه الباريسي.

قال مبابي أنه لم يناقش مسألة تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت انتشرت تقارير تشير إلى أن مبابي أبلغ إدارة نادي باريس سان جيرمان، أنه لن يفعل بند تمديد حتى 2025، وعليه ينتهي عقده في 2024.

قبل أن ينفي مبابي تلك التقارير بشأن رفضه تمديد عقده حتى عام 2025.

ويملك مبابي عقدًا مع باريس حتى عام 2024، مع وجود إمكانية التمديد لموسم آخر.

وقال مبابي في بيان رسمي له عبر حسابه الشخصي أنه أبلغ إدارة نادي باريس سان جيرمان يوم 15 يوليو من عام 2022 أنه لن يفعل تمديد عقده إلى ما بعد عام 2024.

وتابع أن الرسالة المرسلة (خطاب يوم أمس ) كانت تهدف فقط لتأكيد الأمر بعدما أبلغ النادي بذلك شفهيًا في وقت سابق.

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