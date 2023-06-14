أهالي الأبعادية بالبحيرة يستقبلون الرئيس السيسي بالزغاريد (شاهد)

استقبل أهالي قرية الأبعادية بالبحيرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالزغاريد والهتاف ورفع الأعلام المصرية، وذلك خلال وصول الرئيس صباح اليوم إلى القرية لافتتاح عددًا من مشروعات حياة كريمة.

أنا هنا عشان اطمئن عليكوا

وخلال زيارته للقرية قام الرئيس السيسي، بزيارة دار مسني الأبعادية بالبحيرة، موجهًا حديثه للمسنين، قائلًا: “مبسوطين هنا.. أنا هنا عشان اطمئن عليكوا ومتنسوناش من الدعوات الطيبة”.

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة تم إطلاقها لتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة والمناطق النائية، ويتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتشمل المبادرة العديد من المشاريع والبرامج التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتشمل مجالات متعددة مثل التعليم والصحة والإسكان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعتمد على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، حيث تركز على تحسين حياة الأفراد الذين يعانون من الفقر والحاجة بشكل خاص.

وتشمل المبادرة عدة مشاريع وبرامج مثل برنامج "تكافل وكرامة" الذي يوفر دعمًا ماليًا للأسر الفقيرة، وبرنامج "حياة كريمة للتعليم" الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم في المدارس الحكومية في المناطق النائية، وبرنامج "تطوير الإسكان" الذي يوفر وحدات سكنية للأسر ذات الدخل المحدود.

وأسفرت المبادرة عن تحسين كبير في جودة حياة المواطنين في المناطق الفقيرة، حيث تم توفير الدعم المالي والخدمات الأساسية للأسر الفقيرة، وتم تحسين جودة التعليم والصحة والإسكان في تلك المناطق.

تحقيق نجاح كبير في تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين

وتمكنت المبادرة من تحقيق نجاح كبير في تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في مصر، ولذلك فإنها تعتبر إحدى المبادرات الحكومية الناجحة في تحسين جودة الحياة للمواطنين في الدول النامية.