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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

استبعاد لوبيتيجي.. تعرف على أبرز المرشحين لتدريب الهلال السعودي

لوبيتيجي
لوبيتيجي

 يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ملف المدير الفني الجديد لأزرق الرياض، والذي سيتولى المهمة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

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 حتى الآن استبعد الهلال ثنائي من قائمة المرشحين لتدريب الفريق، وهم إيمليانو نجل المدرب الأرجنتيني دياز، إذ كان المدرب الشاب مرشحًا بقوة لتدريب الأزرق بعد رحيل والده لكن رفض الجمهور والجهاز الإداري بقاءه بعد خسارة دوري أبطال آسيا وبطولة الدوري.

 كما أصبح المدرب الإسباني خولين لوبتيجي المدير الفني لفريق نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، خارج حسابات نادي الهلال بعد تمسك المدرب بالبقاء في الدوري الإنجليزي.

 أبرز المرشحين لتدريب الهلال:

 وعن قائمة أبرز المرشحين لتدريب الهلال السعودي فيتبقى حتى الآن المدير الفني الإسباني لويس إنريكي مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، إذ أبرز المرشحين لتدريب الأزرق في الموسم المقبل.

 كما يتواجد في قائمة الأزرق المدرب البرازيلي أدينور ليوناردو باتشي " تيتي " مدرب منتخب السامبا السابق.

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 ويأتي في خيار بعيد المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالارادو لقيادة الفريق الأول خلفًا لدياز، لكنه سيكون الخيار الأخير بسبب رفضه في وقت سابق تدريب الهلال، وتضعه إدارة الأزرق كخيار أخير لمعادوة المفاوضات حال فشلت في التعاقد مع أي من الأسماء المذكورة.

 يذكر أن نادي الهلال كان قد خسر بطولة الدوري السعودي للمحترفين وخسارة لقب دوري أبطال آسيا، وكان السبب وراء رحيل رامون دياز هو تدهور النتائج في الفترة الأخيرة ونتيجة له خسر الأزرق أهم بطولتين يسعى لها.

 

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