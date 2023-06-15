روبوت يستقبل ضيوف الرحمن بالسعودية (صور)

نشر حساب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالسعودية، فيديو لروبوت يستقبل زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ويقدم لهم تفاصيل مكتملة عنه.

ويوزع الروبوت 30 عبوة من مياه زمزم في الجولة الواحدة وفي أقل من 10 دقائق، ويعمل الروبوت الواحد لمدة 8 ساعات متواصلة، ويتميز بمميزات عدة ‏منها الوقوف 20 ثانية ليتمكن القادم إلى المسجد الحرام من أخذ عبوة الماء بكل راحة، ‏كما أنه لا يصطدم بالناس ولا يعيق الحركة.

نظام تحكم آلي مبرمج:

أما روبوت التعقيم فيعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة وعلى 6 مستويات، ويمتلك الروبوت خاصية الشحن بالبطارية، إذ يعمل من 5 إلى 8 ساعات من دون تدخل بشري.

وفي موسم الحج الماضي 2022، أدخلت المملكة خدمة "روبوت" لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام خلال تأديتهم طواف الوداع.

كما حضر أيضًا "الروبوت التوجيهي" الذي يضطلع بدور إرشادي يوفر للحجيج فرصة تلقي إجابات سريعة عن أسئلتهم الشرعية وتوجيههم "لكيفية أداء المناسك والإفتاء، مع إمكانية التواصل مع شيوخ الدين عن بعد"، وفق الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

يمتاز الروبوت بدعمه 11 لغة، وهى: العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والفارسية والتركية والملاوية والأوردية والصينية والبنغالية والهوساوية.