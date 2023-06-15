بعد قليل.. انطلاق فعاليات ختام منحة ناصر

تُنظم وزارة الشباب والرياضة ختام منحة ناصر للقيادة الدولية النسخة الرابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية من 60 دولة من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية

بدار الهيئة الهندسية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، قد نظمت ضمن فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الرابعة، المنعقدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جلسة حوارية تحت عنوان " مناخنا ".

استضافت الجلسة الحوارية حول المناخ، المستشار صالح السعدى نائب سفير دولة الإمارات، والدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة، وأدراها عمرو رمضان أحد خريجي منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة، الذي أكد في حديثه على أن المناخ يرتبط بكل الأشياء في الحياة متمنياً أن تفي الدول المتقدمة التي هي سبب التغيرات المناخية بواجبها تجاه الدول الأخرى، وتطرق إلى أهمية زيادة الوعي لدى الشعوب بالبيئة وكيفية الحفاظ عليها.

ويذكر أن فعاليات منحة " ناصر للقيادة الدولية " بنسختها الرابعة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والرعاية الصحفية والإعلامية للهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بمشاركة عدد 150 من القيادات الشبابية ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والشباب الفاعلين والمؤثرين في المجتمع المدني على مستوى دول العالم.