عاجل
تثبيت سعر الدولار ضربة قاضية لتجار العملة.. فيديو أسباب نقص بعض الأدوية في الصيدليات.. فيديو جو موسى في مرمى نيران الذكاء الأصطناعي وفتاة ترسم خطة التشهير ثعبان خطير يُهاجم رجل في بيت الراحة (شاهد)
الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بعد قليل.. انطلاق فعاليات ختام منحة ناصر

بوابة الوفد الإلكترونية

تُنظم وزارة الشباب والرياضة ختام منحة ناصر للقيادة الدولية النسخة الرابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية من 60 دولة من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية 
بدار الهيئة الهندسية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، قد نظمت ضمن فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الرابعة، المنعقدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جلسة حوارية تحت عنوان " مناخنا ".

استضافت الجلسة الحوارية حول المناخ، المستشار صالح السعدى نائب سفير دولة الإمارات، والدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة، وأدراها عمرو رمضان أحد خريجي منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة، الذي أكد في حديثه على أن المناخ يرتبط بكل الأشياء في الحياة متمنياً أن تفي الدول المتقدمة التي هي سبب التغيرات المناخية بواجبها تجاه الدول الأخرى، وتطرق إلى أهمية زيادة الوعي لدى الشعوب بالبيئة وكيفية الحفاظ عليها.

ويذكر أن فعاليات منحة " ناصر للقيادة الدولية " بنسختها الرابعة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والرعاية الصحفية والإعلامية للهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام،  بمشاركة عدد 150 من القيادات الشبابية ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والشباب الفاعلين والمؤثرين في المجتمع المدني على مستوى دول العالم.

مواد متعلقة

مقرر المحور المجتمعي: يجب استغلال فرصة الحوار الوطني من قبل الشباب

الحوار الوطني.. المنسق العام يعلن جدول جلسات الأسبوع الرابع للحوار

إعدام قاتل نيرة أشرف.. شعور بالندم واعتراف بعد فوات الأوان| لحظات محمد عادل الأخيرة

وكالات حكومية أمريكية تتعرض لهجوم إلكتروني

المفتي: "دار الإفتاء ماضية في حربها على التطرف"

الجريدة الورقية