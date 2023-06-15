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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يشهد ختام فعاليات النسخة الرابعة من منحة ناصر

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، انطلاق ختام فعاليات النسخة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تحمل شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب الجنوب"، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم، في الفترة من 1 إلي 15 يونيو الجاري.

كلمة الشباب عن وفد كازخستان ثم كلمة من وفد صربيا


في بداية كلمته، رحب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بجميع الوفود الشبابية المشاركة بمنحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، مشيرًا إلي أهمية فلسفة عدم الانحياز وتعاون الجنوب الجنوب وتخليد أفعالهم من هذه التحديات الكبري، والتواصل نحو أهداف ومعطيات وبذل العديد من الجهد للخروج بمستهدفات كثيرة تفيد المجتمعات والبلدان الأفريقية.

 

أشار وزير الشباب والرياضة إلي أن منحة ناصر ، إتخذت إسم الزعيم جمال عبد الناصر، نظراً لكونه أحد أهم الزعامات بالنسبة لشعوب الدول النامية (افريقيا - اسيا - امريكا اللاتينية) واحدى أهم النماذج الفريدة قيادياً، كما أنه يُعد نموذجاً خالصاً ومثالا سياسياً وتاريخيا لمفهوم القيادة فبدوره قائد سعى الى دعم حركات التحرر العالمية حتى نالت استقلالها.


ويُشارك بالمنحة 150 من القيادات الشبابية من 55 دولة من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا، لاسيما دول عدم الانحياز والدول الصديقة.
 

وتأتي منحة ناصر للقيادة الدولية، كآلية لتفعيل دور شباب حركة عدم الانحياز في تعاون الجنوب جنوب، وواحدة من أهم البرامج الجامعة للقيادات الشبابية من مختلف دول العالم لنجلس سوياً علي مائدة واحدة نتدارس فيما بيننا الدروس المستفادة من حركة عدم الانحياز، وأثرها علي العالم في ظل الصراعات الحالية.

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