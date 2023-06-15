جراحات فقدان الوزن تسبب هشاشة العظام ودراسة تفجر مفاجأة

مع وجود عدة خيارات لفقدان الوزن الجراحية المتاحة اليوم ، قد يبدو العثور على الخيار المناسب لك ويوجد حاليًا ثلاث عمليات جراحية أساسية لفقدان الوزن وهي عبارة عن المجازة المعدية Roux-en-Y ، وربط المعدة القابل للتعديل ، وتكميم المعدة كل هذه العمليات الجراحية لها إيجابيات وسلبيات ، ولا يعد أي منها حلًا سريعًا وبسيطًا لفقدان الوزن ومع كل إجراء ، لا يزال يتعين عليك اتباع نظام غذائي وبرنامج تمارين رياضية للحصول على نتائج جيدة - الجراحة هي مجرد أداة للمساعدة في عملية فقدان الوزن.

ولكن دراسة حديثة حذرت من أن تدبيس المعدة خاصة للشباب يسبب هشاشة العظام، حيث قام فريق من جامعة هارفارد الأمريكية تابع 27 شابا لمدة 5 سنوات بعد إجرائهم عمليات إنقاص الوزن لمعرفة التأثير على قوة العظام.

ووجد الفريق ارتفاع الدهون في النخاع بعد سنتين من عمليات التدبيس، ما يدل على تراجع كثافة العظام وزيادة ضعفها، كما اكتشف الفريق انخفاضا في المعادن المقوية للعظام مثل الكالسيوم.

وكان للمبحوثين الذي أجروا العمليات، حالة صحية جيدة للعظام وفقا للتحاليل المأخوذة قبل سنتين من إجراء العمليات.

وتابع الفريق حالات لأشخاص آخرين لم يجروا العمليات لنفس الفترة الزمنية، وهم من الشباب بنفس العمر، وتبين تزايد في كثافة العظام وقوتها بخلاف حالات من أجروا تدبيس المعدة.

ونصحت الدراسة بأهمية اهتمام الأطباء المتابعين عقب عمليات التدبيس بتوفير فيتامين دال والكالسيوم للحالة التي أجرت العملية لتقليل الخسائر الواقعة على صحة العظام.