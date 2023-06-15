كتاب "دراسات في علوم الحديث" أحدث إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، الإصدار الثامن والخمسين من سلسلة "رؤية" باللغة العربية، وهو كتاب: "دراسات في علوم الحديث" من إعداد الدكتور مصطفى أبو عمارة أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة وبإشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

إجماع علماء الأمة على حجية السنة النبوية

ويؤكد الكتاب إجماع علماء الأمة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين وغيرهم على حجية السنة النبوية المشرفة وأنها المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله (عز وجل)، وأن طاعة الرسول (صلى الله عليه وسلم) من طاعة الله.

ويبرز عناية العلماء والمحدثين وعلماء الجرح والتعديل وغيرهم بالسنة النبوية المشرفة روايةً وتدوينًا وتنقيحًا وشرحًا ودراسةً.

ويتناول في أسلوب وافٍ وميسر عددًا من أهم موضوعات علوم الحديث تشمل : تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وبيان أنواع الضعف ودرجاته، وكذلك تقسيم الحديث باعتبار قائله إلى مرفوع وموقوف ومقطوع، وتقسيمه باعتبار ناقله إلى متواتر وآحاد، مما لا غنى عنه في التعامل مع سنة الحبيب (صلى الله عليه وسلم).