أمريكا تُعارض الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية

تُريد "الولايات المتحدة الأمريكية" تفادي وقوع حرب عالمية ثالثة، وتُعارض الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية، هكذا صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، “جون كيربي”.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، ردّ كيربي، على سؤال للصحفيين حول سبب مُعارضة الولايات المتحدة للضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية قائلاً: "كي نتفادى حربًا عالمية ثالثة.

وأعرّب كيربي عن أمله في التوصل إلى فهم مُشترك مُفاده أن النزاع في أوكرانيا قد تصاعد بالفعل.

وبيّن أن الولايات المتحدة واثقة من أن أوكرانيا لن تستخدم طائرات "إف -16" أمريكية الصنع التي من المُقرّر نقلها إلى الأراضي الروسية من أجل شن ضربات على الأراضي الروسية.

الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية

وتابع في مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض: "نعم.. وقد تلقينا تأكيدات من مستويات مختلفة، ليس فقط من الرئيس (فلاديمير زيلينسكي)، وإنما أيضًا من قادة عسكريين آخرين رفيعي المستوى في أوكرانيا".

تعرض العاصمة الروسية موسكو لهجوم بواسطة طائرات بدون طيار:

هذا وقد تعرّضت العاصمة الروسية موسكو صباح أمس الثلاثاء، لهجوم بواسطة طائرات بدون طيار، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كييف حاولت مُهاجمة موسكو بـ8 طائرات مسيّرة، وأكدت أن الدفاعات الجوية تمكّنت من تدميرها كُلها.

من جهته أكد الكرملين، أن الهجوم الذي تم دليل على ضرورة مُواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

من ناحية أخرى، أعلنت واشنطن أنها "تُحقق" في استخدام قوات كييف أسلحة أمريكية لاستهداف أراضي روسيا، وذلك رغم فيديوهات وزارة الدفاع الروسية للمُدرعات والأسلحة الأمريكية المُدمّرة في بيلغورود الروسية.

وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، رفض الولايات المتحدة استخدام المُعدات العسكرية الأمريكية لضرب الأراضي الروسية، وأن واشنطن تبحث بجدية في التقارير التي أفادت باستخدام المُخربين الأوكرانيين للمُعدات الأمريكية في هجومها على مدينة بيلغورود الروسية.

وأضاف: "أبلغنا أوكرانيا رسالة واضحة برفضنا القاطع لاستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب الأراضي الروسية".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء فيديو يُظهر أسلحة قوات كييف الأمريكية التي دمرها الجيش الروسي في مقاطعة بيلغورود، بعد مُحاولة قوات خاصة أوكرانية التسلل إلى المقاطعة الروسية يوم الاثنين الماضي، وأظهر الفيديو مُدرعات مُحترقة وعربات أمريكية من طراز هامبفي مُدمرة ومعطوبة.