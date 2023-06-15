الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

وكالات حكومية أمريكية تتعرض لهجوم إلكتروني

هجوم الكتروني
هجوم الكتروني

تعرض وكالات حكومية  أمريكية لهجوم إلكتروني، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل، وذلك وفق ما أكدته وكالة الأمن السيبراني الأمريكية.

وقبلها أكدت وسائل إعلام بريطانية، حدوث هجوم إلكترونى يستهدف عدة مؤسسات كبرى بينها الخطوط الجوية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

txt

صراصير المورمون تغزو أمريكا

قراصنة روس وراء الهجوم

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن قراصنة روس وراء الهجوم، الذى أسفر عن تسريب بيانات آلاف الموظفين.

 

حذر مات كليفورد، مستشار رئيس وزراء بريطانيا للتكنولوجيا، أن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يصبح قويًا بما يكفى "لقتل العديد من البشر" في غضون عامين فقط ، معتبرا أن حتى المخاطر قصيرة المدى كانت "مخيفة للغاية"، حيث يمتلك الذكاء الاصطناعى القدرة على صنع أسلحة إلكترونية وبيولوجية يمكن أن تتسبب في العديد من الوفيات.

txt

طفلي صندوق الحليب يثيرا الرعب في أمريكا

مواد متعلقة

ظاهرة ترعب أمريكا .. البحر يلقي بأطنان من الأسماك النافقة (شاهد)

أُذن صينية على حدود أمريكا.. حقيقة قاعدة بكين للتجسس (فيديو)

مكارثي بعد اتهام ترامب في قضية الوثائق: يوم مظلم في أمريكا

أمريكا وبريطانيا.. ملفات ساخنة على طاولة اجتماع بايدن وسوناك

أمريكا والصين تُحرزان تقدمًا في توسيع قنوات الاتصال
الجريدة الورقية