محافظ جنوب سيناء يبحث مع المجموعة الاقتصادية نتائج زيارة وزير المالية

خلال ترأسه اجتماع المجموعة الاقتصادية بمكتبه اليوم، بحث اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء نتائج زيارته للدكتور محمد معيط أول أمس، إذْ أسفر الاجتماع نتائج وتوصيات عدة مهمة، منها استمرار دعم المحافظة بمبلغ 20 مليون جنيه سنويًّا لري الزراعات بشرم الشيخ.

التصديق علي استمرار دعم المحافظة بمبلغ 35 مليون جنيه بزيادة 10٪؜ سنويًّا.

دعم المحافظة بمبلغ 5 ملايين جنيه شهريًّا بتكلفة سنوية 60 مليون جنيه للتعاقد مع شركة نظافة بشرم الشيخ.

الموافقة وتسهيل استخراج عدد 3 سكوترات كهربائية لصالح المحافظة دعمًا من أبوظبى دون جمارك وضرائب.

إنهاء مشكلة معرض بيع المنتجات البدوية بمطار شرم الشيخ الدولى، إذْ وجه وزير المالية بقيام القائمين على المشروع بزيارة لمصلحة الجمارك لاختيار المكان المناسب وإنهاء الإجراءات.

شدد المحافظ علي سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية في ضوء تلك النتائج لتحقيق الاستفادة القصوى وتنفيذ المهام والمشروعات التي تم توفير اعتماداتها المالية وخصوصًا أعمال النظافة و ري الزراعات بمدينة شرم الشيخ.

كما ناقش المحافظ نسب تنفيذ والاعتمادات المالية لعدد من المشروعات ووجه بسرعة تشغيل جميع المحلات بالممشى السياحي بطريق السلام بشرم الشيخ مع مراعاة تنوع الأنشطة، وعدم الاحتكار لمحلات معينة والتشغيل الفوري للمحلات لتحقيق الغرض منها.

حضر الاجتماع اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، ومديري الإدارات المالية المختصة والمعنيين، وممثلو الشركات القائمة بالتنفيذ.