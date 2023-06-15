كل ما يخص المراة

كل مــا يخــص صحــه الــمرأة مــن الطفولــه للمراهقــه واضطرابـات الـدوره وتكيـس المبايـض والصحـه الانجابية وتاخــر الحمل ومتابعــه الحمــل والكشــف المبكــر لاورام الجهــاز التناســلي وصحــه الـمـرأة بعــد انقطــاع الطمــث مــع اســتعمال احــدث الطــرق العلاجيــه الغيــر جراحيــه

لحل مشــاكل الـمـراه مــن ســلس البــول للالتهابــات المتكــرره التــي لا يســتجيب للعلاجــات التقليديــة ومتابعــه مابعــد الولاده واســتعادة صحــه الجهــاز التناســلي بعــد انقطــاع الطمــث خبــره أربعــون عامــا

كثير من السيدات تعانى من مشاكل نسائيه ...

تكون السبب فى معاناتها الزوجية مثل

■ إرتخاء المهبل واتساعه بعد الولادات المتكررة.

■ السلس البولى.

■ الالتهابات المتكررة نتيجة التقدم فى العمر ونقص الهرمونات .

وغيرهـا مـن المشـاكل الصحيـة التـى تكـون سـبب فـى تعكيـر صفـو الحيـاة الزوجية.

- ولان صحــة الـمـرأة هــى حجــر الاساس لاســتقرار احليــاة الأســرية

وســعادة الأســرة بأكمالهــا....

لذلــك أناشــد كل ســيدة ألا تخجــل مــن الإفصــاح عــن شـكواها وأطمئنهـا أنـه بفضـل الله يوجـد تقنيـات حديثـة غيــر جراحيــة لعــلاج معظــم الشــكاوى النســائية التــى كانــت تســتلزم تدخــل جراحــى .

مواعيد العياده حد واثنين وثلاثاء واربعاء من ١٠ صباحا الى ٤ عصرا

الخميس من ٥مساءا الى ١٠ مساءا

جمعه وسبت اجازه

موبيل ٠١١٢٥٩٥٠٢١٦

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