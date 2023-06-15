الصحة العالمية: زيارة ضريبة التبغ تقلل المدخنين

قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التبغ، ولا سيما من خلال تطبيق الاستراتيجيات الضريبية.

الصحة العالمية: 92 مليون شخص يتعاطي التبغ في إقليم شرق المتوسط

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، نشر اليوم الخميس، أن التبغ يشكل مصدر قلق بالغ في مجال الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط، فوفقًا لأحدث تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية بشأن اتجاهات معدل انتشار تعاطي التبغ 2000-2025، يتعاطى التبغَ في الوقت الحالي نحو 19% من البالغين في الإقليم، الذين يمثلون نحو 92 مليون شخص، ومن بين هؤلاء، هناك 82 مليون رجل و 9.5 ملايين امرأة.

ويشار إلى أن إقليم شرق المتوسط، يضم 4 من البلدان الستة في العالم التي تشهد زيادة في تعاطي التبغ ويوجد بلد واحد فقط في الإقليم (باكستان) يسير على الطريق الصحيح نحو بلوغ غاية خفض تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025 "امتدت حتى 2030"، وقد أثبت فرض زيادة ضريبية على منتجات التبغ والنيكوتين فعاليته في الحد من الاستهلاك، ومع ذلك، لا تزال منتجات التبغ والنيكوتين في الإقليم رخيصة نسبيًّا ومتاحة، وهو ما يشير إلى الحاجة إلى فرض هياكل ضريبية أكثر فعالية لزيادة الأسعار وخفض معدلات الاستهلاك.

مدير منظمة الصحة العالمية: فرض الضرائب على التبغ يحد من استهلاكه

وفي نفس السياق، قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: إن فرض الضرائب على التبغ يؤدي دورًا حيويًّا في الحد من استهلاكه".

وأضاف المنظري، أننا ملتزمون تمامًا بدعم البلدان في تنفيذ السياسات المسنَدة بالبينات واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط.

تنفيذ تدابير ضريبية وسعرية من أجل الحد من استهلاك التبغ

وخلال الاجتماع، انخرط الحاضرون بفعالية في مناقشات شاملة عن أهمية تنفيذ تدابير ضريبية وسعرية من أجل الحد من استهلاك التبغ، وانصبَّ التركيز على الوفاء بالالتزامات المبينة في المادة 6 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المعنية بالتدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من استهلاك التبغ.

وأكدت المناقشات كذلك أهمية تبادُل أفضل الممارسات فيما يتعلق بالسياسات الضريبية، واستعراض البيِّنات المتعلقة بفعالية فرض الضرائب على التبغ، وتحديد الخطوات اللازمة على المستوى الوطني لتنفيذ المادة 6 من اتفاقية المنظمة الإطارية وتوصياتها بصورة كاملة.