وزير المالية: تطوير المنظومة الجمركية ساعد مصر لتكون مركزًا للتجارة العالمية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة بدأت التطوير في عدة محاور، أولها تطوير التشريعات وميكنة الإجراءات والتحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات وإدارة التغيير والتنمية البشرية للقائمين على المنظومة والنظرة المستقبلية.

وتابع “معيط”، خلال كلمته من مقر افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في الإسكندرية، بحضور السيسي، ونقلته فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أن محور تطوير التشريعات، فلدينا قانون الجمارك لم يتغيّر منذ 63 سنة.

قانون الجمارك الجديد نستطيع من خلاله تطبيق نظام المعلومات المسبقة ونظام إدارة المخاطر

وتابع: “في عام 2020 كان هناك قانون جديد للجمارك، يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال تيسير التجارة، وسيكون المظلة التشريعية التي نستطيع من خلالها تطبيق نظام المعلومات المسبقة ونظام إدارة المخاطر”.

وشدد وزير المالية، على أن تطوير المنظومة الجمركية ساعد في تحويل مصر لتكون مركزًا للتجارة العالمية، مع تطوير الموانئ والمراكز اللوجستية والطرق.

تطوير الإجراءات الجمركية

وأشار الوزير، إلى أنه كان من المهم القيام بتطوير الإجراءات الجمركية، وإجراءات الإفراج عن السلع، وتوصيل المناطق الصناعية والتجارية والخدمية في المواني كافة، بطريقة تخفّض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة.