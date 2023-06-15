إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أى معوقات لإنجاح أعمال الموجة الواحدة والعشرين.

ترأس الحملة المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، وبحضور مسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة بالمركز، ورؤساء الوحدات المحلية بقرى قصر الباسل وقلمشاه ومنية الحيط، والمهندس محمد عبدالله رئيس قسم أملاك الدولة بالمركز، ومسئولى الوحدات المحلية بالقرى .

جاء ذلك بحضور اللواء محمد فوزي مساعد مدير الأمن، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة اطسا برئاسة العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة اطسا والرائد موسى نصر وقوات الأمن المعاونة، ومسئولي منطقة آثار الفيوم، وذلك في إطار الموجة الواحدة والعشرين من موجة الإزالات على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس المركز أن الحملة تمكنت من إزالة عدد 10 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة وأراضي غير مقننة، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وبالزراعة الحديثة، على مساحة إجمالية بلغت 1850 متر، بزمام قرية قصر الباسل وعزبة الجبل التابعة للوحدة المحلية بقرية قلمشاه، وتمت إزالة كافة التعديات وتسليم المساحة إلى مسئولي أملاك الدولة بالفيوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة عدد 15 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض، على مساحة إجمالية بلغت 2650 متر، بزمام قرى مطول وقلهانة ومنية الحيط، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إستمرار حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الواحدة والعشرين بالفيوم

وأشار رئيس مركز ومدينة اطسا إلى أن الموجة الواحدة والعشرين تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية. مؤكدا على ضرورة إستمرار أعمال الموجة الواحدة والعشرين، وتحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

أوضح رئيس مركز ومدينة اطسا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.

إزالة التعديات

الموجة الواحدة والعشرين

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية