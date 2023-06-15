محافظ الجيزة يكرم ٢٩ بطل رياضي من أبناء المحافظة ذوي الهمم

كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ٢٩ رياضي من أبناء المحافظة ذوي الهمم ممن حققوا بطولات رياضية علي مدار الفترة الماضية والمتميزين رياضيا وذلك بمنحهم مكافأت مالية مهداه من مؤسسة صناع الخير للتنمية وضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية ( قادرون بإختلاف ) وكذا بروتوكول التعاون المشترك بين المحافظة والمؤسسة لتنفيذ أنشطة غير تقليدية داعمة لكل الشرائح في أنحاء المحافظة وذلك خلال احتفالية تم تنظيمها بحضور الاستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس إدارة الجمعية وهند عبد الحليم نائب المحافظ والرياضيين المكرمين.

وخلال الإحتفالية عبر اللواء أحمد راشد عن سعادته بتواجده وسط أبنائه وبناته من ذوى الهمم مؤكداً على الدعم والرعاية الذي توليه الدولة والقيادة السياسيه في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم بالمجتمع .

مشيراً إلى أن المحافظة اتخذت العديد من المبادرات والخطوات الرائدة للاهتمام بذوى الهمم وتنمية مهاراتهم وإمكانياتهم في شتى المجالات.

وأضاف محافظ الجيزة أن المحافظة ومختلف أجهزتها التنفيذية لا يدخروا جهداً لتقديم كل الرعاية والإهتمام بذوي الهمم كشريك أساسي وفعال بالمجتمع مؤكداً أن العزيمة والإرادة هما المحرك الأساسي للإنسان نحو النجاح والتميز وتحدي الظروف والتغلب على أي مصاعب أو عوائق حتى يستطيع أن يصل لأهدافه.

وقدم محافظ الجيزة الشكر لمؤسسة صناع الخير للتعاون المثمر مع المحافظة في العديد من المجالات الخدمية لصالح المواطنين مؤكداً انه تم الاتفاق علي انشاء مركز استدامه لتمكين المرأة الريفية وتوطين الحرف التراثية والمنسوجات بمركز ومدينة منشأة القناطر بالتعاون مع المؤسسة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مركز الاستدامة الذي تم افتتاحه منذ شهور بمركز ومدينة البدرشين.

من جانبه أوضح مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ان تكريم الابطال الرياضيين أبناء محافظة الجيزة من ذوي الاعاقة يأتي في إطار الاستمرار في تنفيذ فعاليات ذات تأثير جيد علي الشرائح الأولي بالرعاية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضمن خطوات تحقيق أهداف التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي .

صناع الخير

وأشار زمزم إلي أن احتفالية التكريم يتم تنظيمها ضمن استراتيجية عمل تتبناها صناع الخير وتهدف من خلالها الي إبراز مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الاعاقة ونبوغهم في المجالات المختلفة تحفيزا لهم علي الاستمرار في العطاء ودعما لكل أبناء هذه الشريحة لفتح أفق أوسع لطموحاتهم كذلك توسيع دائرة خدمة أبناء هذه الشريحة.

واشار زمزم إلي أن احتفالية التكريم تأتي تتويجا لمسيرة تعاون مع المحافظة بدأت بتنظيم سلاسل قوافل مبادرة عنيك في عنينا في عدد من قري المحافظة وافتتاح مركز استدامة للحرف اليدوية والتراثية ودعم زواج الفتيات غير القادرات من خلال مبادرة فرحة .

أسماء الأبطال المكرمين

وضمت أسماء الأبطال المكرمين (یوسف محمود الزيني، حسن عمر مبارك، أحمد السيد الشحات، محمد عادل حمزة، فؤاد أحمد فؤاد، رضا سعد أحمد، أشرف طه حسين، أحمد عزيز السيد، سارة محمود أحمد، مجدى أمين محمد، أية عبد العليم محمد، ممدوح سعید سید، نادلين يوسف لويز، رامي يوسف لويز، حاتم جميل حسن، ريموندا عزيز نصر الله، رومانی عزیز نصر الله، شيماء محمد على، حنين علاء صلاح، اسماء جمال نبيه، سوسنا يونان غبريال، أحمد أسامة أحمد، أسامة سمير فتح الله، محمد محمود حامد، مينا جرجس شحاتة، أحمد رمزی محمود، مصطفی کرم مصطفی، هديل ماجد، رضا إبراهيم أحمد إبراهيم).