بمشاركة 58 متدربة.. انطلاق القيادات النسائية الإفريقية النسخة الثانية عبر زووم

الجمعية الأفريقية

ينطلق مساء اليوم الخميس، النسخة الثانية من القيادات النسائية، التي تنظمه الجمعية الأفريقية اللجنة القومية للأتحاد الأفريقي، ولجنة الشؤون الأفريقية لمعهد فالكون للدراسات الأستراتيجية.

قال الدكتورة آمنة فزاع، مندوب عام الجمعية ورئيسة نادي المرآة الأفريقية، إن البرنامج ينعقد كل عام، واليوم النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية، ويستمر لمدة شهر عبر تطبيق زووم.

وأضافت فزاع، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن البرنامج يستضيف عدد كبير من جنسيات مختلفة وأيضًا يتضمن حضور من محافظات عديدة، للاستفادة من البرنامج عبر تطبيق زووم وتأهيلهم للسوق العمل والتعرف علي القارة السمراء عن قرب.

وأكدت أن المنحة مجانًا، ويبلغ عدد المشاركين 58 متدربة من مختلف بلدان القارة، ويأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، الأهتمام بالمرآة وتمكينها وتأهيلها لسوق العمل.

سيشارك في المحاضرات الدكتورة آمنة فزاع، الدكتورة شيماء الشرقاوي، الأستاذ الدكتور محمد جابر، الدكتورة ميسون الفيومي، والمستشارة تهاني التري، والإعلامية سها عنان، و الاستاذ الدكتور سيد رشاد، والدكتور النيجيري سفيان الرابع، وجوزيف مقار.

وفي يوم 17 ديسمبر 2022، كان ختام فعاليات تخرج الدفعة الأولى من القيادات النسائية الأفريقية، الذي تنظمه الجمعية الأفريقية اللجنة القومية للاتحاد الأفريقي، ولجنة الشئون الأفريقية لمعهد فالكون للدراسات الاستراتيجية.

وحضر فيه سيستر سميحة راغب، مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك، والدكتورة أمنة فزاع، رئيسة نادي المرأة الأفريقية ومندوب الجمعية الأفريقية، والدكتور سيد رشاد، أستاذ اللغات الأفريقية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة.

وكرم ما يقرب من 70 قيادة من مصر والسودان والجزائر وتنزانيا وجنوب السودان وتونس.

واستمرت الدورة التدريبية، لمدة شهر بدأت من ١٠ نوفمبر إلى ١٠- ١٢ ديسمبر، على منصة فالكون الرسمية أون لاين.

وتناول البرنامج ١٣ محاضرة متخصصة في القيادة، ومجالاتها المختلفة لعدد ٧٠ من السيدات من شرائح ومناصب مختلفة.