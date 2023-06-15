النفط يعاود الانخفاض وبرنت يسجل 73.04 دولار للبرميل

سجلت أسعارالنفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 15 يونيو، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 73.04 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.14 دولار.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن مخزونات النفط الخام ‏بالولايات المتحدة سجلت زيادة كبيرة مفاجئة الأسبوع الماضي، كما زادت ‏مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأكثر من المتوقع، كما ارتفعت مخزونات النفط الخام 7.9 مليون برميل في الأسبوع ‏المنتهي في التاسع من يونيو 2023.

معلومات الطاقة الأميركية

وقالت الإدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ‏ارتفعت 1.6مليون برميل الأسبوع الماضي، وأن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام انخفض 61 ألف برميل ‏يوميا. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 2.1 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.‏

وأضافت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، ‏وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 316 ألفا.‏

يعتزم وفدا تركيا الاجتماع بمسؤولين عراقيين بقطاع النفط في بغداد يوم 19 يونيو لمناقشة استئناف تصدير النفط من شمال العراق، بحسب ما قاله وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج باسم محمد لوكالة رويترز، الخميس.

وأضاف أن "الطرفين توصلا إلى اتفاق على أنه من الضروري استئناف تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، ونحن مستعدين لضخ 500 ألف برميل من النفط يوميا في حالة استئناف الضخ".

وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.

وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.

وودت حسابات رويترز أن التوقف المستمر منذ 80 يوما كلف حكومة إقليم كردستان أكثر من ملياري دولار.

ويمتد خط أنابيب النفط الخام من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي. وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية العراقية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية.

وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها الآن.