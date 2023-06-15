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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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السر وراء توجيه السيسي بالقبض على صاحب عقار (شاهد)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ البلاد لا تُبنى بمجرد إصدار التوجيهات للموظفين، وأنّه لا يجب أن يُترك الموظف وحده، بل يجب الجلوس معه وحل المشكلات التي تواجهه وتشجيعه لإنجاز مهامه.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وتنقله قناة إكسترا نيوز: “طلبت من الفريق كامل الوزير، شراء قطعة أرض من المواطنين في دمياط، لكن الأهالي طلبوا 5 ملايين جنيه في الفدان، وارتفع الرقم إلى 15 مليون جنيه، فطلبت منه ترك الأرض والردم أمامها، وهذا الأمر أفضل، لأننا سنستفيد من الردم، وسنخلق جزءا في البحر بعمق 2 أو 3 كيلومترات لتغطية جزء من التكلفة، وسنترك الأرض لأصحابها يزرعونها”.

وجهت بالقبض على صاحب عقار منشأ في حرم أحد الموانئ

وعلق الرئيس، على قيام مواطن بالتعدي على أحد المواني والبناء بداخلها، قائلًا: “وجهت بالقبض على صاحب عقار منشأ في حرم أحد الموانئ، ولا يُخلى سبيله إلا بعد التنازل عن الأرض”. 

وتابع: “من يريد أن يبني بلده عليه ألا يخاف، المشروعات المنفذة هي مستقبل مصر” مؤكدًا أن الدولة لن تحرم المواطنين من أجل تنفيذ المشروعات، وأنه يتابع كل المشروعات التى تنفذ، من أجل أن تتحقق فى وقت أسرع".

إحنا بنحفر مستقبل بلدنا وكل طوبة بتتعمل في البلد أنا معاها وشايفها

وتابع الرئيس: "إحنا بنحفر مستقبل بلدنا، وكل طوبة بتتعمل في البلد أنا معاها وشايفها، واخد بالي من الفساد اللي في البلد، وبتحرك لمواجهته ولو معملتش غيري هيخاف، ولن نتهاون في التعدي على أملاك الدولة". 

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