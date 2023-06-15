السيسي للشعب: هنفضل نشتغل (شاهد)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري، مفادها: "هنفضل نشتغل، واللي بتشوفوه ده خطوة في وزارة النقل، لكن كل وزارة من وزارات الدولة بها شغل في نفس المستوى".

وقال السيسي خلال كلمته في افتتاح محطة تحيا مصر، اليوم الخميس، إنه تم إضافة 18 كيلو متر أرصفة في الاسكندرية فى أقل من سنتين، معلقا: "الميناء اللى بيتكلم عليه الفريق كامل وأن احنا نضيف 18 كيلو أرصفة.. خلوا بالكم أقل من سنتين بتضغط على نفسك ومواردك علشان تعمل كده وتحط نفسك على خريطة لأن الدنيا بتتغير وبتخلق محاور ..ومن حق الناس تستفيد من موقعها وقدراتها".

وتابع: "طيب هنعقد من غير ما نتحرك ونسيب بلدنا..لازم نقول ليه ونشير أن 25 سنة مزودناش .. طيب في عمر الدول حجم التطور يقعد 25 سنة؟ طيب كامل قالي ايه زودنا 4 ملايين متر..كام منهم على البحر؟..الحتة دي مكنتش موجودة قبل كده خالص..طيب بكام المتر؟ .. لا يقل عن 3 – 4 آلاف دولار..دي اللى الكراكات والعربيات شالته وجابته هنا بدل ما نرميه في عمق البحر الأحمر".

وواصل السيسي: "كان فيه شاب في البحيرة إمبارح بيقولي عاوز أطمن على بكره بتاعي ..صحيح !!!..كل اللى بنعمله مش علشانا إحنا ..علشان ولاد مصر وأحفادهم".

معلومات عن محطة تحيا مصر

وتعد محطة تحيا مصر من أهم مشروعات تطوير الموانئ البحرية مشروع إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بميناء الإسكندرية حيث بدأ التحدى الكبير فى الربع الأول من عام 2020 مع بداية جائحة كورونا وعلى الرغم من القيود التى فرضتها الجانحة بدأت أعمال إنشاء المحطة بنقل كمية 12 مليون متر مكعب من الرمال النظيفة الصالحة من داخل البحر بواسطة الكراكات العملاقة لإنشاء المحطة التى تتراوح أعماقها من 14 إلى 17.5 متر وتمثل اليابسة فيها نسبة 15% من إجمالى مساحة المحطة وقد استغرقت مدة الردم 10 أشهر.

بدأت أعمال تحسين التربة بعد مرحلة الردم ثم أعقبها أعمال إنشاء العناصر الرأسية والأرصفة وقد استغرقت أعمال إنشاء البنية التحتية قرابة 24 شهر لتبدأ رحلة إنشاء المرافق والمبانى وعلى التوازى مع ذلك تم التعاقد على شراء كافة المعدات الثقيلة للمحطة من أوناش الرصيف العملاقة وأوناش الساحات.

كما تم وضع عدة معايير وأسس لاختيار مشغل عالمى متخصص فى مجال إدارة وتشغيل المحطات المتعددة حيث فازت شركة الخطوط الملاحية الفرنسية CMA-CGM والتى قامت بعمل شراكة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض حيث تم إنشاء شركة تحيا مصر TMT لإدارة وتشغيل المحطة والتى أشرفت على إعداد وتجهيز المحطة للتشغيل وتدبير معدات ذات مواصفات فنية عالية وهى الأولى من نوعها فى مصر حتى تتواكب مع التطور الهائل فى أبعاد ومواصفات السفن.