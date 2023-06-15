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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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رسالة السيسي للمستثمرين (شاهد)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للشركات المستثمرة، قائلا: "مستعدين نتعاون معكم، تعاون جاد ومخلص، من أجل التنمية والفائدة المشتركة لنا ولكم، وإحنا جادين للغاية في كل ما نعرضه عليكم، وفي جميع الالتزامات أمامكم".

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وقال السيسي خلال افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، اليوم الخميس، إنه: "برحب بيكم، أهلاً وسهلاً، وسعداء ومتشرفين أنكم موجودين معانا، ونتعلم منكم، و نتمنى أن تعرفوا مدى الجدية التي نتحرك بها لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة العالمية".

ووجه الرئيس حديثه للشعب، قائلا: "هنفضل نشتغل، واللي بتشوفوه ده خطوة في وزارة النقل، لكن كل وزارة من وزارات الدولة بها شغل في نفس المستوى".

 

معلومات عن محطة تحيا مصر

وتعد محطة تحيا مصر من أهم مشروعات تطوير الموانئ البحرية مشروع إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بميناء الإسكندرية حيث بدأ التحدى الكبير فى الربع الأول من عام 2020 مع بداية جائحة كورونا وعلى الرغم من القيود التى فرضتها الجانحة بدأت أعمال إنشاء المحطة بنقل كمية 12 مليون متر مكعب من الرمال النظيفة الصالحة من داخل البحر بواسطة الكراكات العملاقة لإنشاء المحطة التى تتراوح أعماقها من 14 إلى 17.5 متر وتمثل اليابسة فيها نسبة 15% من إجمالى مساحة المحطة وقد استغرقت مدة الردم 10 أشهر.

 

بعد مرحلة الردم بدأت أعمال تحسين التربة ثم أعقبها أعمال إنشاء العناصر الرأسية والأرصفة وقد استغرقت أعمال إنشاء البنية التحتية قرابة 24 شهر لتبدأ رحلة إنشاء المرافق والمبانى وعلى التوازى مع ذلك تم التعاقد على شراء كل المعدات الثقيلة للمحطة من أوناش الرصيف العملاقة وأوناش الساحات.

 

وتم وضع معايير عدة وأسس لاختيار مشغل عالمى متخصص فى مجال إدارة وتشغيل المحطات المتعددة حيث فازت شركة الخطوط الملاحية الفرنسية CMA-CGM والتى قامت بعمل شراكة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض حيث تم إنشاء شركة تحيا مصر TMT لإدارة وتشغيل المحطة والتى أشرفت على إعداد وتجهيز المحطة للتشغيل وتدبير معدات ذات مواصفات فنية عالية وهى الأولى من نوعها فى مصر حتى تتواكب مع التطور الهائل فى أبعاد ومواصفات السفن.

 

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