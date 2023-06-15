الحوار الوطني.. قانون التأمين الصحي الشامل هدفه إفادة كل مواطن

أكد الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، أن قانون التأمين الصحي الشامل هو الأمل والإصلاح في المنظومة الصحية .

وأضاف حلمي خلال كلمته في جلسة الرعاية الصحية أن مرجعيتي هي بناء على لجنة كانت تجتمع لمدة ٤ سنوات، موضحًا أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل كان له بعض الملامح الرئيسية وله رؤية واضحة وهو أن يستفيد منه كل مواطن داخل مصر وخارج مصر بالرقم القومي، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ المشروع في وقت واحد في كل المحافظات.

وأشار حلمي إلى أن كان الإعداد من المفترض أن يتم في حوالي سنتين تنقضي فيها الأمور، وعلى أن يطبق المشروع في كل المؤسسات الصحية في كل من يقدم الخدمة إن كانت الخدمة من مؤسسة جامعية او مستشفيات خاصة، والهيئة هي التى تقرر تقييم كل مؤسسة بعد سنتين أو حل أي معضلة.