السيسي: تطوير الموانئ يضع مصر على خريطة المنافسة العالمية (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تطوير الموانئ هدفه وضع مصر على خريطة المنافسة العالمية، وأن الدولة تقوم بمشروعات كثيرة، ويجب الاستفادة من موقع مصر وقدراتها، لافتًا إلى أن ميناء السخنة ظل 25 عامًا على وضعه دون تغيير.

وأضاف “السيسي” خلال افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بالإسكندرية، اليوم الخميس، أن الدولة تحركت فى الـ25 سنة بطريقة جيدة، ولكن كان هناك الأفضل، ولذلك تم العمل من أجل استغلال مكانة مصر.

وتابع: "لا اتهم أحد، ولكن عندما جاءت الفرصة تم استغلالها، وأن الدولة تعمل في كل شيء، ولذلك على الجميع أن يعلم أن هذا الأمر هو المستقبل".

السيسي: ما يتم من مشروعات يكون من أجل مصر وأولادها

وشدد الرئيس السيسي، على أن أن كل ما يتم من مشروعات يكون من أجل مصر وأولادها، وأحفادهم، قائلًا: "في شاب فى البحيرة أمبارح قالي عايز أطمن على مستقبلي هو دا المستقبل أهو زي ما انتوا شايفين".