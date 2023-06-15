رفع 2300 طن قمامة ومخلفات صلبة بشوارع وميادين المنصورة

نفذ جهازنظافة وتجميل المنصورة حملة مكبرة الدائمة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة والأتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة بالمنطقة المركزية.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه تم رفع 2300 طن من القمامة والمخلفات الصلبة على مدار يومين بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة..واوضح " مختار"انه قد شارك في الحملة معدات وعمال جهاز النظافة ومعدات وعمال النظافة بالوحدات المحلية المشاركة وجهاز النظافة والتجميل بالمنصورة وباشراف نواب رؤساء الوحدات المحلية.

تعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين

وأكد “مختار” أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصارى الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة خاصة فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل عملا على راحة المواطنين وتحقيق رضاهم وفي اطار الجهود المستمرة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

هذا وقد هذا وقد باشرت الحملة أعمالها باشراف ومتابعة محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة وعماد النجار مدير ادارة البيئة وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من المنزله وبلقاس ودكرنس ونبروه وميت غمر والكردي ومنيه النصر وميت سلسيل وبني عبيد واجا وشربين والمطرية والسنبلاوين وطلخا و تمي الامديد حيث شملت الاعمال غسيل ارصفه شارع الجيش ورفع المخلفات الصلبه بحرم ترعه المنصوريه و طريق المنصوره السنبلاوين وخلف مجمع المحاكم وغسيل شارع النخله ورفع المخلفات منه.

وجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية" حرصا على المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.