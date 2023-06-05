القومي للمرأة بأسيوط وجمعية حماية البيئة يقيما ورشة عمل دحر التلوث البلاستيكي

نظم اليوم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة اسيوط بالتعاون مع جمعية حماية البيئة وجهاز شئون البيئة بالمحافظة وجمعية عين للبيئة ورشة عمل تحت عنوان" دحر التلوث البلاستيكى" والتي اقيمت بقاعة المؤتمرات بمركز التدريب باسيوط فى اطار احتفالات وزارة البيئة باليوم العالمى للبيئة بحضور دكتورة مروة كدوانى مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة باسيوط والمعتصم بالله السيوطي وأماني كمال وفتحي صلاح أعضاء المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وممثلي بعض الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة.

وقد شارك فى اللقاء عدد 50 شخص من المعنيين والمهتمين حيث تناول اللقاء إلقاء الضوء على أنواع المخلفات و التعرف على الآثار البيئية والاقتصادية للتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية والتعرف علي اهم الأمراض المزمنة التى تصيب الإنسان نتيجة إعادة استخدام المخلفات.

من جانبها تحدثت دكتورة مروة كدواني مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة عن الانشطة التى يقدمها المجلس القومي للمرأة بأسيوط للسيدات فى قرى حياة كريمة بمراكز محافظة اسيوط من تدريبات ريادة اعمال وتثقيف مالى وحملات طرق الأبواب والشمول المالى والامسيات وجلسات الدوار التى تجوب كل قرى مبادرة تنمية الاسرة المصرية واستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات الفقيرات والمعيلات مجاناً.