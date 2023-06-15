تصدير 50 ألف طن فوسفات للهند عبر ميناء سفاجا

علن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الخميس 2023/6/15 بأن موانئ الهيئة تشهد نشاط ملحوظ في حركة تداول البضائع والشاحنات حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 64000 طن بضائع عامة ومتنوعة و741 شاحنة بضائع و109 سيارات.

وشملت حركة الواردات 5100 طن بضائع عامة ومتنوعة و343 شاحنة بضائع و135 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 58900 طن بضائع عامة ومتنوعة و398 شاحنة بضائع و14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس.

و تغادر الميناء العبارة القاهرة والسفينة Mindanao وعلى متنها 50 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند واستقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهى القاهرة وأمل والحرية

وغادرت الميناء ثلاث سفن وهى القاهرة والحرية2 وبوسيدون اكسبريس

كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعة و203 شاحنات بضائع

ويشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وبريدج وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2970 راكبا بموانئها.

موانئ البحر الأحمر

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر ان تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى

1 - إرتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2 - إدخال نظام افدارة الإلكترونية بالموانئ و تزريدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر بوضع الخطط المستقبلية الممثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحه المحطة ٩٠٠ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطرير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر كافة الخدمات لسائقي الشاحنات بالساحة.