أبرز المعلومات عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

بتكلفة 10 مليار جنيه..

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وأعمال التطوير في الميناء، إضافة إلى مراسم رفع علم مصر على السفينة وادي الملوك.

افتتاح عدد من المشروعات

ومن المقرر أن يشهد الرئيس السيسي خلال الحفل افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس منها ميناء 6 أكتوبر البري وأعمال التطوير الشامل بميناء السلوم البري حاجز أمواج ميناء دمياط ورصيف الأخشاب والغلال بالميناء.

محطة تحيا مصر

وتقدم بوابة الوفد أبرز المعلومات عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية

محطة تحيا مصر من أهم مشروعات النقل البحري في مصر خلال الفترة الأخيرة ويهدف لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.

تكلفة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بلغت 10 مليارات جنيه

تساهم في وضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث.

أنه تم انشائها برأس مال مصري 100%.

نصف مليون متر مربع

المحطة تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) .

قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت.

أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً .

تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.

محطة تحيا مصر

خطوط ملاحية عالمية مختلفة



منذ بدأ التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر فبراير الماضي، وتتوالى السفن على أرصفة المحطة يوميا، بإجمالي تداول يتخطى 22 ألف حاوية وذلك من خطوط ملاحية عالمية مختلفة بالإضافة الى الخطوط الملاحية الجاري التفاوض معها ضمن الخطة التسويقية للمحطة خلال الفترة القادمة.

ويذكر أنه قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة حيث افتتح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الجامعة التكنولوجية بمدينة برج العرب، التي تضم حاليًا كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ببرامج في تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا السكك الحديدية، وتكنولوجيا المعلومات، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية ببرامج في التمريض والصيدلة، وهي واحدة من ٧ جامعات تكنولوجية جديدة بدأت الدراسة بها بمنطقة الجامعات ببرج العرب الجديدة بالإسكندرية، ضمن توجه الدولة لإنشاء جامعات تكنولوجية بأحدث النظم العالمية، لتأهيل الطلاب لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية في القطاعات الأكثر تطوراً تكنولوجيا.