الفاصوليا بـ 16 جنيهًا.. أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة، بالأسواق المحلية وسوق العبور ما بين الارتفاع والانخفاض، خلال تعاملات اليوم الخميس 15 يونيو، ليسجل سعر كيلو الطماطم نحو 2.5 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البطاطس ما بين 4 إلى 5.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البصل 9 إلى 12 جنيها بانخفاض 2 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 إلى 12 جنيها بارتفاع 3 جنيهات، والجزر 2.5 إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضروات بأسواق الجملة

وسجل سعر الفاصوليا 12 إلى 16 جنيهًا في أسواق الجملة، والباذنجان البلدى 6 إلى 9 جنيهات، والرومى 4 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات، الفلفل الرومى الصوب 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل البلدي 7 إلى 10 جنيهات، والفلفل الحامى 5 إلى 8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الملوخية فى الجملة 4 إلى 8 جنيهات بانخفاض جنيه والخيار الصوب 7 إلى 9 جنيهات بتراجع 2 جنيه، والخيار البلدي 5 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر البامية 18 إلى 24 جنيها والبسلة 18 إلى 22 جنيها والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وعن أسعار الفاكهة، وصل سعر البرتقال إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 15 جنيهًا، والليمون البلدي بـ 17 جنيهًا، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7.5 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7.5 جنيه.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 10 جنيهات، والبلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، والكانتالوب يسجل 7 جنيهات، والمانجو سجلت 15 جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات للكيلو والكانتلوب 5 و10 جنيهات والشمام نحو 6 و9 جنيهات للكيلو والمانجو العويس 20 و40 جنيهًا للكيلو والمانجو الهندي نحو 20 و30 جنيهًا للكيلو المانجو التيمور 20 و30 جنيهًا للكيلو والمانجو البلدي بين 9 و15 جنيهًا للكيلو.

هذه الأسعار تعبر فقط عن سوق الجملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن إلي الأسواق المختلفة، لذلك تختلف هذه الأسعار بين منطقة إلى أخرى بحسب مكاسب التجار.