«الصناعات الكيماوية» تطالب بتيسير استيراد الخامات لضمان تشغيل المصانع بمعدلات طبيعية

طالبت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بتيسير إجراءات استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للحفاظ على تشغيل المصانع عند معدلاتها الطبيعية حتى لا تتأثر فى ظل الأزمة الحادة التى تواجهها الأسواق.

وقال الدكتور شريف الجبلى رئيس الغرفة إن كافة دول العالم تأثرت بالأزمة الاقتصادية بسبب الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يدعم توجهات الدول لدعم الصناعات المحلية وتنفيذ سياسة إحلال المنتجات المحلية محل الواردات.

وأوضح أهمية توجيه الاستثمارات فى إحلال الواردات كأحد عوامل استقرار الصناعة، مشيدا بما تبذله الحكومة من جهود فى هذا الملف. وطالب «الجبلى» بتعجيل الإفراج عن احتياجات المصانع حتى تستمر عجلة الإنتاج لسد الطلب على الاستهلاك المحلى وزيادة الصادرات.

وأشار الدكتور شريف الجبلى إلى أن الصناعة المصرية تعانى بشكل كبير فى الوقت الحالى من ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج مما يؤثر على قدرة المصانع الانتاجية والتنافسية بالأسواق المحلية والتصديرية مما قد يفقدهم بعض الأسواق العالمية وطالب بدعم تلك المصانع المهددة بالتوقف لعدم قدرتها على الإنتاج.

وأشار «الجبلى» الى قيام غرفة الصناعات الكيماوية بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية لتنفيذ برنامج لخفض الانبعاثات الكربونية للأسمدة، بهدف توفيق أوضاع مصانع الأسمدة مع المتطلبات العالمية للمتغيرات المناخية.

ودعا خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية الى أهمية توفير الخامات من السوق المحلى أو استيرادها حتى تستطيع المصانع الإنتاج بأقصى طاقة محلية فلن تستطيع الشركات التصدير دون توفير الخامات الأساسية للإنتاج.

وطالب عبد الله حلمى زميل غرفة الصناعات الكيماوية إلى تغيير إجراءات الهيئات المشرفة على الصناعة لتوفير المناخ الجيد للاستثمار وضرورة توعية العاملين لهذه الهيئات وتدريبهم وتأهيلها. كما طالب بزيادة نسبة المساندة التصديرية لخدمة أهداف الدولة الراجية الى تحقيق 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.