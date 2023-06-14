مصر تستضيف 300 ألف لاجيء على أراضيها.. فيديو

قال أشرف ميلاد روكسي، المحامي المختص بقضايا اللجوء والهجرة، إن اللاجئ هو شخص يعاني من خوف له ما يبرره ويكون بسبب التعرض للاضطهاد بسبب رأيه السياسي سواء كان رأيه الذي يعتنقه أو المحسوب عليه، أو بسبب رأيه الديني والطائفي والمذهب الديني، والأصل العرقي، والجنسية أو القومية المختلفة، أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة.

وأوضح روكسي، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج حديث القاهرة، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، اليوم الأربعاء، أن في مصر الدخول يكون بشكل طبيعي لمدة عدد من الشهور ومن ثم التقديم اللجوء للدولة، مؤكدًا أن اللاجئ من الممكن أن يدخل بشكل غير نظامي ويقدم نفسه لممثل السلطة.

طالب اللجوء يعتبر لاجئ حتى يثبت العكس

ولفت إلى أن هناك اتفاقية أخرى إقليمية من منظمة الوحدة الافريقية وهو الهروب من غزو خارجي أو احتلال أو حرب أهلية، مؤكدًا أن عدد اللاجئين المسجلين في المفوضية الأممية للاجئين في مصر عددهم 300 ألف، من بينهم 160 ألف سوري و60 ألف سوادني، إلا أن الأعداد التي تعلن عنها الدولة، هم مهاجرين أو مقيمين، وموقفهم عدم تقدمهم على اللجوء أو شخص استنفذ فرصه أن ينطبق عليه مسمى "لاجئ".

وأضاف أن مفوضية اللاجئين ترسل البيانات إلى وزارة الخارجية لاعتبارات أمنية، حتى يتم مراجعتها، مؤكدًا أن طالب اللجوء يتحول إلى مهاجر مقيم في حال تم رفض الطلب من المفوضية الأممية.