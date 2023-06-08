القبض على طالب دهس طفل بدراجة نارية في الشروق

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (طفل "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) توفى متأثراً بإصابته بكسور متفرقة بالجسم إثر ادعاء مصادمة.

بالانتقال وسؤال والده ( مهندس ميكانيكا "يحمل جنسية ذات الدولة" مقيم بذات العنوان )، قرر بأنه حال تواجد نجله بجانب السيارة خاصتهم أمام العقار سكنهما فى انتظاره ، صدمته دراجة نارية مجهولة " ولاذ قائدها بالفرار، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات" وقائدها وتبين أنه (طالب – مقيم بدائرة القسم) مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأنه وراء ارتكاب الواقعة المشار إليها ، وبسؤال والد المتسبب أيد ما سبق وأضاف بقيام نجله بقيادة الدراجة النارية خاصته دون علمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرًا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، وأعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة.