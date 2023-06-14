إلهام عبد البديع تستعرض رشاقتها بفستان كورسية (صور)

شاركت الفنانة إلهام عبد البديع جمهورها ببعض اللقطات من جلسة تصوير قديمة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بفستان صيفي منقوش بالورود ومكياج عيون ساحرة.

الفنانة إلهام عبد البديع

وبدت إلهام بفستان مصنوع من الحرير باللون الأخضير الفيروزي ومنقوش بالورود الرقيقة الملونة بالبنفسجي والأصفر والبرتقالي، وتميز بأكمام منفوخة وصيحة الكورسية.

وتزينت إلهام عبد البديع بإكسسوارات مبهجة اللون، فإعتمدت أقراط باللون البرتقالي مع الأسود وسلسلة ذهبية رقيقة ملتفه حول العنق، وأنسيال ملتف حول يدها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت إلهام تصفيفة شعر بسيطة، فإعتمدت صيحة الشعر الويفي ورفعته شكل الكعكة من الخلف، وثبتت قصتها على أحد الجانبين بشكل مرتب ولامع.

ووضعت إلهام مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فأبرزت جمال عينيها بالآيشادو النود المدمج مع الفضي اللامع والكشمير الفاتح.

إلهام عبد البديع

ورسمت الآيلاينر الأسود؛ لتحصل على عينين واسعتين، كما إعتمدت الرموش الصناعية، لتجعل رموشها أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون الكشمير؛ ليتماشى مع لون فستانها المبهج.

أبرز معلومات عن الفنانة إلهام عبد البديع

- تبلغ من العمر 33 عامًا، ومتزوجة من الملحن وليد سامي، وتكبره في العمر بـ8 سنوات.

- قدمت أول أدوارها التمثيلية في مسلسل "قصة حب" عام 2010، ولم تكن تجاوزت الـ 20 عامًا.

- تركت عملها كمساعدة مخرج بسبب رغبتها في دخول مجال التمثيل.

- شاركت في مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والدرامية على مدار مشوارها، ما يقرب من 35 عملًا.

- حاصلة على درجة البكالوريوس في النظم والمعلومات، وأجرت ماجستير في إدارة الأعمال.

- قدمت في مارس الماضي تجربة غنائية لمواجهة التحرش بعنوان "ماشية خايفة"، كلمات وألحان أحمد طناني.

-عانت من الاكتئاب بعد وفاة جدتها وحاولت الانتحار بسبب تعلقها الشديد بها.

- وقفت أمام عدد كبير من النجوم خلال مشوارها، إذ عملت مع النجم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"، والفنانة عبلة كامل في "سلسال الدم"، إضافة إلى محمود عبدالعزيز في "باب الخلق"، وكريم عبدالعزيز في "الزيبق".

- دخلت في حالة اكتئاب بعد انتهاء تصوير دورها في مسلسل ولاد تسعة بسبب تعمقها في الشخصية، وهو ما دفعها للذهاب إلى طبيب نفسي.

- ابتعدت عن التمثيل فترة بسبب مرضها، ولجأت إلى تقديم أغاني حتى لا تشعر أنها بعيدة عن الكاميرا.

- رفضت بطولة فيلم مع مخرج كبير بسبب مشهد إغراء.