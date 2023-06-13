اتحاد جدة يدخل سباق التعاقد مع رياض محرز

دخلت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي في سباق التعاقد مع النجم الجزائرى رياض محرز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وبحسب صحيفة جارديان الإنجليزية فإن إدارة نادي إتحاد جدة تأمل في حسم صفقة رياض محرز .

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي مانشستر سيتي ستوافق على بيع رياض محرز ولكن مقابل عرض مالى ضخم .

وكانت تقارير صحفية سعودية أشارت خلال الأيام الماضية عن تقديم إدارة نادي أهلي جدة عرضا ضخما للتعاقد مع محرز حيث أن ادارة الراقي وضعت اللاعب هدفا لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

تفاصيل عرض الأهلي السعودي لـ رياض محرز

كشف الصحفي التركي إكرم كونور تفاصيل عرض الأهلي السعودي للنجم الجزائري رياض محرز من أجل التعاقد معه ضمن خطة الراقي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد كونور في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الأهلي عرض على رياض محرز الحصول على راتب يزيد عن 30 مليون دولار في الموسم الواحد.

دخل نادي الأهلي السعودي في مفاوضات جادة مع النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الحصول على توقيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير الصادرة اليوم أن وليد معاذ رئيس النادي الأهلي متواجدًا الآن في العاصمة الإنجليزية لندن من أجل التوصل لاتفاق نهائي من اللاعب الجزائري الدولي.

اتحاد جدة يستهدف صفقتين من الدوري الإنجليزي

كثفت إدارة نادي اتحاد جدة مفاوضاتها للتعاقد مع الثنائي إلكاي جوندوجان زنجولو كانتي لضمهم للفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يرغب النادي السعودي في المنافسة بقوة على لقب كأس العالم للأندية، والمقرر اقامتها خلال الفترة على الأراضي السعودية.



والجدير بالذكر أن العميد حسم أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بعقد لمدة 3 سنوات براتب سنوي قيمته 100 مليون يورو في الموسم.



ترتيب اتحاد جدة في الدوري السعودي

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة منافسات الموسم المنقضي من بطولة دوري روشن السعودي في صدارة جدول الترتيب المسابقة برصيد 72 نقطة بفارق خمس نقاط عن منافسه نادي النصر السعودي صاحب المركز الثاني برصيد 67 نقطة .

وحسم الفريق الكروي بنادي اتحاد جدة لقب بطولة دوري روشن السعودي بعدما حقق فوزًا على الباطن بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من عمر البطولة.