رغم الاعتراض.. أمين الأمم المتحدة يطالب باعادة تشكيل مينوسما في مالي

طالب أنطونيو غويتريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن بإعادة تشكيل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مينوسما.

أنطونيو غويتريش الأمين العام للأمم المتحدة

وقال غويتريش، إن إعادة التشكيل مدفوعة بالرغبة في تركيز المهمة علي عدد محدود من الأولويات، من خلال ترشيد مهامه من أجل تحسين كفاءتها الشاملة حتى نهاية الانتقال السياسي، المقرر في مارس 2024.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أنه سيعتزم استخدام سلطاته لإعادة تشكيل البعثة ونشر العنصر المدني والأفراد النظاميين، إلي حيث تشتد الحاجة إليهم، بناءً على التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية والانتقال السياسي من قبل العديد من وسائل الإعلام.

ووصي أنطونيو غويتريش، مجلس الأمن بتمديد ولاية مينوسما، لمدة عام، بينما يجب إجراء التصويت في 29 يونيو.

في 26 مايو، شهدت دولة مالي، خلال الساعات القليلة الماضية، تجمع الآلاف من المواطنين في قصر الرياضة بعاصمة "باماكو"، مطالبين برحيل البعثة الأممية في بلاد "مينوسما".

مطاردة مينوسما

نظمت حركة المجتمع المدني "ييروولو رجال جديرون"، مسيرة ضخمة جمع ما يقرب من 30 جمعية أهلية من أجل رحيل البعثة الأممية من البلاد، بهدف مطاردة مينوسما.

قال صديق كوياتي، المتحدث باسم الحركة، خلال كلمته ألقاها أمام الجميع، إن الدولة علي استعداد لكشف هذه الإرهابيين الملموسين للعالم كله ، وهو مواصلة استمرار الحرب ودعمهم للإرهابيين.

مينوسما

وطالب كوياتي، بضرورة مغادرة مينوسما البلاد الآن، لانه لن يعد وجوده مفيد لنا، قائلًا:" لانه يقود الجنود الفرنسيون وحلفاءه الذين يساهمون في تصنيع المنتجات الفرنسية.

بينما قال شاكا تراوري، عضو في الحركة، إن وجوده يمثل خيبة كبيرة لكافة الماليين، وفشل في حماية المواطنين من الهجمات الإرهابية.

وزارة خارجية مالي

في 18 مايو ، أعرب وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، عن أسفه للخيارات الثلاثة التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة خلال اجتماع مع السفراء المعتمدين لدى مالي.

يتعلق الخيار الأول بزيادة عدد الخوذات الزرقاء ، وإعادة التشكيل بأعداد ثابتة والانتقال نحو "مهمة سياسية" بدون خوذات زرقاء هذه هي الخيارات الثلاثة التي اقترحها في يناير الماضي الأمين العام للأمم المتحدة بعد مراجعة داخلية.

بالنسبة لرئيس الدبلوماسية المالية، "لا يلبي أي من الخيارات توقعات مالي التي هي في الأساس ذات طبيعة أمنية".

اتهمت مالي، أمس الثلاثاء، فرنسا بالعمل على تقسيم البلاد من خلال وجودها العسكري فيه.

وقال رئيس وزراء مالي، شوغل كوكالا مايغا، أمام دبلوماسيين معتمدين في العاصمة باماكو، إن فرنسا تعمل على تقسيم بلاده من خلال وجودها العسكري فيه.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم الإخبارى، أضاف: "بعد فترة البهجة والحماسة في العام 2013 عندما حرر الجنود الفرنسيون شمال مالي من قبضة الجماعات الجهادية، تحول التدخل في مرحلة ثانية إلى عملية تقسيم لمالي بحكم الأمر الواقع، استندت إلى إقامة ملاذ على جزء من أراضينا أتاح الوقت للإرهابيين للجوء إليه وإعادة تنظيم صفوفهم للعودة بقوة اعتبارًا من 2014".