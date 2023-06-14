عاجل
لبنان يفشل في انتخاب رئيس جديد للمرة 12
الأربعاء 14 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تختتم فعاليات الملتقى الخامس للحرف اليدوية برأس البر

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للفتاة والمرأة ، لليوم الثالث علي التوالي ، تنفيذ فعاليات الملتقى الخامس للحرف اليدوية ، والذي تنفذه خلال الفترة من ١٠ -١٤ يونيو الجاري ، بالمدينة الشبابية برأس البر ، بمشاركة ٤٠ فتاة من عضوات أندية الفتاة من محافظات (دمياط - الدقهلية - المنوفية - كفر الشيخ) .

وتضمنت الفعاليات التدريب علي  (تابلوهات (string art)،  أباجورات الخيوط ، و الرسم على القماش .

كما عقد علي هامش الملتقي ندوة تثقيفية حول كيفية  التسويق ،ودور  مواقع التواصل الاجتماعي في انجاح عملية التسويق وزياده المبيعات  ، حيث أدارها علي حامد - مدرب ادارة الموارد البشرية وإدارة الأعمال .

فيما تم اقامة معرض يضم مخرجات المنتجات التي تم تنفيذها خلال فعاليات الملتقى.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تشجيع  الفتيات و تأهيلهن وتدريبهن ، و نشر ثقافة العمل الحر لديهن ، بالإضافة إلي تنمية مهارة التسويق للمنتجات من خلال إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع ، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وفتح مصدر رزق جديد يحسن من المستوى الاقتصادى لديهن  .

مواد متعلقة

كيف يعالج المسلم نفسه بقيام الليل

5 دول تشارك في بطولة أفريقيا للبوتشي بمصر

الشريف : لا لكثافة للطلاب بالإسكندرية وإنشاء 25 مدرسة جديدة

السيسي: الأرض الزراعية في مصر كنز (فيديو)
الجريدة الورقية