تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الفنية بثقافة الفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية بالتعاون مع فرع ثقافة الفيوم، برئاسة سماح كامل مدير الفرع.

جاء ذلك تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي، ومن خلال المكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

خلال ذلك عقدت مكتبة مطرطارس محاضرة بعنوان " الأخلاق بين الماضي والحاضر "حاضرتها شيماء عباس، تحدثت خلالها عن أهم القيم الغائبة في المجتمع ومن أبرزها احترام الآخر، وحرص بعضنا علي البعض واحترام الكبير والعطف علي الصغير، فيما نفذ بيت ثقافة أبشواى ورشة حكي بعنوان" بلقيس ملكة لكل العصور" تأليف علي عبد المنعم نفذتها منال عبد الغني.

ونفذت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورشة فنية لتعليم الأطفال كيفية حكى القصص بالعرائس، أدارتها هناء حسن وانتصار فتحى، تم خلالها إختيار قصة حياة جحا فكرة ورسوم شوقى حسن، وتعليم الأطفال كيفية استخدام العرائس الجوانتى وحكى القصة بها، بينما نفذ نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية من الخرز نفذتها فاطمة محمد وتم تنفيذ إكسسوارات مختلفة عبارة عن هيربيس للشعر واكسسوار لليد بطريقة سهلة وبسيطة، بالإضافة إلى عددا من الأنشطة الفنية، فيما عقدت مكتبة الطفل والشباب بطامية محاضرة بعنوان" ثقافة الصحة الإنجابية وتأثيرها على استقرار الأسرة "حاضرتها رضا عبد العظيم رائدة صحية بإدارة طامية الصحية، تحدثت خلالها عن أهمية الحفاظ على صحة الأم والعمل على تنظيم الأسرة حفاظا على الاستقرار داخل كل أسرة.

دورات تدريبية لتعليم الرسم ضمن الأنشطة الصيفية بثقافة الفيوم

كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بسنورس، دورة تدريبية لتعليم الرسم ضمن الأنشطة الصيفية للمكتبة، بالإضافة إلى عمل ورشة رسم حر لكل من جنا ناصر و مريم احمد، كما نظم قسم ثقافة الطفل بفرع ثقافة الفيوم يوم ثقافى ترفيهى حيث تم عمل مسابقات وألعاب مختلفة مع الاطفال، فيما نفذ قسم التمكين الثقافي ثاني أيام ورشة الخرز بمركز اكاديمية الحياه.

كما قام قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الفيوم بعمل ورشة لتعليم الرسم للاطفال والكبار نفذتها منار حسين وإسراء عبد العليم، إلى جانب ذلك تم تنفيذ ورشة رسم على الزجاج والبورسلين وذلك بأقلام الدوكو والوان الاكرليك والورنيش، وتم عمل مسابقة بين الأطفال لاختيار أفضل اللوحات وتقديم الجوائز للفائزين.