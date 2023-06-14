الروسي ليس أول الضحايا.. عالم بحري يكشف مفاجأة عن القرش القاتل بالغردقة

اثار حادثة مقتل سائح روسي بمدينة الغردقة ريبة العالم على يد سمكة قرش عملاقة، فكشف عالم روسيّ أن القرش القاتل له سوابق من العام الماضي.

وفجر ديمتري أورلوف، عالم احياء بحري روسيّ، والرئيس التنفيذي لشركة RuDIVE التي تعمل في البحر الأحمر، مفاجأة عن سمكة القرش التي قتلت السائح الروسي في مصر قبل أيام، لافتًا إلى |أنها يشتبه بأنها قتلت قبله شخصين الصيف الماضي، وأنها كانت حامل.

واشتبه العالم وهو والمؤسس أن القرش قتل سائحين العام الماضي، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

وأفاد أورلوف، في تصريحات بالصحف العالمية، أن أول ضحايا القرش السائحة النمساوية إليزابيث سوير، البالغة من العمر 68 عاماً، حين كانت تمارس الغطس، أما الضحية الثانية فكان السائح الروماني، الذي أكله القرش حياً على بعد 650 قدماً عن الشاطئ.

وروى أورلوف إنه يعتقد أن سمكة القرش القاتلة كانت حاملاً العام الماضي عند وقوع الحادثتين، مشيراً إلى أنها حملت مرة أخرى، و"لأنها لا تستطيع مطاردة واصطياد الأسماك، فقد جاءت مرة أخرى لتتذكر مكاناً حصلت فيه على فريسة سهلة".

ويشار إلة أن حادث السائح الروسي وقع في منتجع سياحي بمدينة الغردقة يوم الخميس الماضي 8 يونيو 2023، حيث هاجم قرش قاتل سائحاً روسياً يبلغ 23 عاماً ومزقه إلى نصفين على مرأى من والده وبقية الفوج السياحي الذي كان متواجداً على الشاطئ بهذه اللحظة المرعبة، ولكن فرق الإنقاذ اصطادت لاحقاً سمكة القرش، ليتبين أنها من نوع النمر "Tiger Shark".

من جهتها، قررت وزارة البيئة إيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالاً وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومه جنوباً لمدة يومين، بدأت من صباح أمس الجمعة بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر.

وبالفعل انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنه لعملية اصطياد سمكة القرش بمعاونة بعض الصيادين الذين توجهوا إلى الشاطئ بعد استدعائهم من قبل السلطات المختصة، وأعلنت السلطات المصرية اتخاذ خطوات من بينها إلزام الفنادق بوضع شباك صيد بحرية بمواصفات خاصة بهدف منع وصول أسماك القرش إلى الشاطئ، فيما أكد محافظ البحر الأحمر أن هذا الأمر سيطبق مع الحفاظ على حياة الشعاب المرجانية.



