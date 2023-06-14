الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

إيديتا تستحوذ على فانسي فودز بقيمة 380 مليون جنيه

إيديتا تستحوذ
إيديتا تستحوذ

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، في بيان للبورصة اليوم أنه تنفيذ صفقة شراء كامل أسهم شركة فانسي فودز للصناعات الغذائية.

وكان مجلس إدارة ايديتا للصناعات الغذائية، وافق على شراء كامل أسهم شركة فانسي فودز للصناعات الغذائية بإجمالي 380 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن كامل قيمة الاستحواذ تتضمن مبلغ شراء أسهم الشركة محل الاستحواذ بقيمة 99 مليون جنيه والمتبقي يمثل مبلغ تسوية مديونيات تلك الشركة بما فيها مديونيات البنوك وحساب جاري مساهمين.

وكانت الشركة حققت صافي ربح بلغ 399.92 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 162.42 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

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