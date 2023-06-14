تجدد الاشتباكات في السودان.. وتحليق للطيران بكردفان

مع تراجع الآمال بالتوافق على هدنة طويلة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، تجددت الاشتباكات بين الجانبين خلال اليومين الماضيين.

ولاية شمال كردفان

وأفادة قناة العربية، اليوم الأربعاء، بأن الطيران الحربي شن غارات في مدينة الأبيض وسط ولاية شمال كردفان، مستهدفا مواقع للدعم السريع.

كما أشار إلى أن 4 مواقع للدعم استهدفت في " جبل عيسى، ودونكي موسي، و13 هيئة عمليات الأمن سابقا، وجبل كردفان.

في حين أكد شهود عيان سماع أصوات مضادات أرضية انطلقت من تمركزات الدعم السريع الذي يحاصر الأبيض منذ عدة أيام.

أزيز رصاص في نيالا

إلى ذلك، تواصلت الاشتباكات المتقطعة في مدينة نيالا غرب البلاد، والتي تبعد 900 كيلومتر تقريباً عن الخرطوم. وسمعت أصوات تبادل الرصاص بين الجانبين في عدة أحياء.

فيما قال شهود عيان "هناك انتشار واسع للجيش في محيط الفرقة (16) مشاة فيما لا يزال الدعم السريع متمركز شمال شرقي المدينة".

أتت تلك التطورات الميدانية بعد انتهاء آخر هدنة قصيرة بين القوتين العسكريتين، الأحد الماضي، دون التوصل إلى توافق حول تمديدها، فيما يبدو طرفا الصراع متعنتين ومتمسكين بمواقفهما على الرغم من كافة المساعي الإقليمية والأممية لوقف الصراع.

ومنذ اندلاع الصراع الدامي في منتصف أبريل الماضي، بين الجيش والدعم السريع، شهدت البلاد نحو 13 هدنة خرقت جميعها منذ الساعات الأولى لدخولها حيز التنفيذ، فيما تقاذف الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات.

وأودى النزاع المسلح العنيف بأكثر من 1800 شخص، حسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد).

كما تسبب بنزوح حوالي مليوني شخص، بينهم أكثر من 476 ألفا عبروا إلى دول مجاورة، وفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

الخارجية السودانية

أصدرت وزارة الخارجية في السودان، بيانًا للاعتراض على عددٍ من الفقرات التي وردت في مسودة البيان الختامي للقمة إيجاد بجيبوتي، نظرًا لعدم مناقشتها والاتفاق عليها.

قمة إيجاد

قالت الوزارة، إن الوفد السوداني المشارك في قمة إيجاد، أبدي عدم موافقته واعتراضه علي البيان الختامي.

واوضحت الخارجية، أن الوفد السوداني، طالب سكرتارية إيجاد بحذفها حيث تتعلق هذه الفقرات بتغيير رئاسة لجنة إيقاد.

حيث طالب الوفد بالابقاء علي الرئيس سلفاكير ميار ديت علي رئاسة اللجنة ، وطالب بحذف اي إشارة تخرج موضوع وساطة الايقاد من البيت الافريقي .