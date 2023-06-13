لجان السياحة تستقبل أفواج الحج البرى والتكلفة 130 ألف جنيه

استقبلت أعضاء البعثة المصرية لوزارة السياحة والآثار، الرحلة الأولى لفوج الحج البري والذي أنطلقت من ميناء نوبيع منذ أيام، هذه الرحلات فور وصولهم.

البعثة المصرية لوزارة السياحة والآثار تتواجد في ميناء نويبع البحري

وتتواجد البعثة المصرية لوزارة السياحة والآثار، حالياً بكل من ميناء نويبع البحرى المصرى وميناء العقبة البحرى الأردنى، وكذلك منفذ حالة عمار البرى بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق، أن فوج الحج البري الذي وصل السعودية هي أول رحلة برية لحجاج منذ 6 سنوات، وتوقفت الرحلات البرية من قبل فترة "كورونا"، وليس هناك أي سبب واضح من قبل الجانب السعودي عن التوقف.

ونوة خلال تصريحات تلفزيونية له، بأن الرحلات من كافة المحافظات المصرية وتتوجه حتى ميناء نويبع، يتم شحن الاتوبيس داخل العبارة ويجلس الركاب على متنها في رحلة تستمر لـ3 ساعات، حتى الوصول للجانب الأخر في السعودية، وأن هناك أفواج تذهب إلى المدينة المنورة ومنها يتوجه إلى مكة المكرمة.

فوج الحج البري

وتابع: “الفوج الذي وصل إلى المملكة العربية السعودية أمس وجهته تكون المدينة المنورة، لأنه وصل في وقت مبكر، وباقي الأفواج سيكون وجهتها مكة المكرمة”.

وأعلن عن أن كثافة الرحلات ستبدأ بداية من الجمعة المقبلة، وهناك 4000 حاج سيذهبون إلى السعودية من خلال أفواج الحج البري، أي بما يعادل من 80 لـ90 أتوبيس، كما أن تكلفة رحلة الحج البري بـ130 ألف جنيه، منوهًا بأن الرحلة من الممكن أن تستغرق 45 ساعة.

وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية له مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأوضحت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بأن هناك لجان من الوزارة تم دفعها بجميع الموانئ البحرية والبرية بكل من مصر والأردن والسعودية بهدف استقبال حجاج السياحة المصريين والمتابعة المستمرة لهم والاطمئنان عليهم من خلال التواجد بخط سير رحلة الحج البرى بداية من ميناء نوبيع البحرى مروراً بكل من منافذ موانيء كل من العقبة الأردني وحالة عمار البري وصولاً بمكة المكرمة و المدينة المنورة.