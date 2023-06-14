نجم الأهلي السابق : مباراة الهلال وصن داونز "نقطة التحول" في مسيرة الأحمر نحو اللقب

يري أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استحق الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي في مباراة الإياب في عقر دار الفريق المغربي.

إقرأ أيضًا..

وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن' مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن مباراة الهلال وصن داونز "نقطة التحول" في مسيرة الأهلي نحو اللقب الإفريقي في النسخة الحالية".

أسامة عرابي : الأهلي استحق التتويج بالنسخة الحالية من دوري الأبطال

وأتم نجم الأهلي السابق حديثه قائل :"الأهلي استحق الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي ".



ونجح النادي الأهلى في التتويج بدوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الحالي 2022-2023، بعد الفوز على الوداد لمجموع المواجهتين ذهابًا وإيابًا، ليحصد اللقب رقم 11 في تاريخه.



انتهت مباراة الأهلى والوداد على ملعب ستاد القاهرة الدولي بهدفين مقابل هدف وحيد وسجل الاهداف بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا وسيف الدين بوهره، وفي لقاء الإياب سجل يحيي عطية الله ومحمد عبد المنعم في لقاء انتهى 1-1.

عاد الأهلى للتتويج بدوري الأبطال بعد الغياب عن النسخة الماضية، والتي كان فيها وصيفًا للوداد المغربي، ليعود اليوم ويفوز باللقب على نفس الفريق ويحصد اللقب الـ11 في تاريخه ليعزز صدارته كالاكثر تتويجًا باللقب بفارق 6 القاب عن الزمالك ومازيمبي.

على الجانب الأخر توقف رصيد الوداد المغربي عند اللقب رقم 3، بعد خسارة اللقب على ملعبه ووسط جمهوره، مساء يوم الأحد، ليكون في المركز الخامس ضمن الاكثر تتويجا باللقب خلف الأهلى .