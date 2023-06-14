السمنة عامل خطير للإصابة بالسرطان.. تفاصيل

كشفت دراسة جديدة أن كمية الدهون التي تتراكم في الجسم وأماكن توزيعها يمكن أن تؤدي إلى مخاطر الإصابة بالسرطان مع تفاوت المخاطر حسب الجنس ونوع المرض.

ووفقا للنتائج كان خطر الإصابة بالسمنة أعلى بالنسبة للنساء. ويمكن أن تختلف مخاطر السرطان المرتبطة بالسمنة باختلاف أنواع السرطان، مثل سرطان الأمعاء والمريء والكبد.

ويقول الباحثون إنه دراسات سابقة اكتشفت ارتباطا بين السمنة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، إلا أن معظمها لم يفرق في المخاطر بين الذكور والإناث.

ومع ذلك، تشير الدراسة الجديدة إلى أن كلا من تراكم الدهون بشكل عام وتوزعها في أجزاء مختلفة من الجسم يؤدي إلى مخاطر الإصابة بالسرطان حسب اختلاف الجنس.

وأشارت النتائج أيضا إلى وجود اختلاف في تأثير السمنة على مخاطر الإصابة بالسرطان بين النساء في فترة ما بعد انقطاع الطمث وما قبله.

وقال المؤلف الأول للدراسة ماتياس راسك أندرسن، الباحث في جامعة أوبسالا في السويد: "الأطباء والعلماء يدركون أن السمنة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، لكن هذا الارتباط غير معروف جيدا لأفراد الجمهور. وهذه الملاحظات مهمة لتقييم المخاطر واكتساب فهم أعمق لمخاطر الأمراض المرتبطة بالسمنة".

وتوضح كبيرة الباحثين آسا جوهانسون، من جامعة أوبسالا أيضا: "يتمثل أحد الجوانب المهمة لخطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة في توزيع الدهون في أجزاء مختلفة من الجسم. تعد الدهون المخزنة في البطن أكثر مسبب للأمراض مقارنة بالدهون تحت الجلد. وبالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن كمية الدهون المخزنة في أقسام مختلفة، وكذلك معدلات معظم أنواع السرطان، تختلف بين الإناث والذكور. وهذه الحقائق دفعت إلى إجراء تحليل دقيق حسب الجنس لمخاطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة".

ووفقا لنتائج الدراسة، كانت الروابط الأقوى بين التراكم الكلي للدهون والسرطان لدى النساء، هي سرطان المرارة وسرطان بطانة الرحم وسرطان المريء.

وفي الرجال، كانت أقوى الروابط بين التراكم الكلي للدهون والسرطان، هي سرطان الثدي وسرطان الخلايا الكبدية (وهو نوع من سرطان الكبد)، وسرطان الخلايا الكلوية.

ومن حيث تراكم الدهون وتوزيعها، كانت هناك اختلافات بين الجنسين لسرطان القولون والمستقيم (الأمعاء) والمريء وسرطان الكبد.

