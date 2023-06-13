استئناف مرتضى منصور على حبسه بتهمة سب الخطيب ..غدًا

تواصل محكمة مستأنف الاقتصادية، غداالأربعاء ، النظر في استئناف مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك السابق على حبسه سنة بقضية سبّ وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير.

أزمات الخطيب ومرتضي منصور

وفي وقت سابق ، قررت الدائرة الثانية جنح مستأنف اقتصادي، حجز دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد، وذلك لاتهامه فى قضية سبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، للحكم.

وطلب المستشار مرتضى منصور رد هيئة المحكمة، في قضية اتهامه بالسب والقذف، ونشره أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك، وموقع يوتيوب وحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير

وفي واقعة اخري ، كانت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، قد اجلت نظر الاستئناف على براءة أحمد عيد عبد الملك، في اتهامه بسب مرتضى منصور، لجلسة 5 يوليو لإعلان الدعوى المدنية.

و جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية مستأنف، ببراءة أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق والمحكوم عليه غيابيا بتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا بالحق المدني، بتهمة سب وقذف بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.

في سياق اخر ، أصدرت محكمة القاهرة الجديدة المختصة، اليوم الثلاثاء، استمرار إيداع سائق اللودر المتهم بدهس مهندس حتى الموت، وذلك فى مستشفى الأمراض النفسية 45 يوما وكتابة تقرير بمدى سلامة قواه النفسية.

ويذكر ؛ أن أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت بلاغا بدهس سائق معدةٍ ثقيلةٍ “لودر”، مهندسًا بموقع بناءٍ تحت الإنشاء، باستخدام جرافتها، وتم ضبط المتهم واللودر المستخدم في الجريمة.

وتم القبض علي المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة وأجرى محاكاةً تصويريةً لكيفية ارتكابها، فيما كشف شهود حول الواقعة في التحقيقات أن المجني عليه يعمل مهندسًا بالموقع، بينما المتهم يعمل سائقًا به لرفع مخلفات أعمال البناء باستخدام لودرٍ يقوده.