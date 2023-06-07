مرتضى منصور يعلن تأسيس حزب سياسي

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور الصادر ضده حكم بالعزل من رئاسة نادي الزمالك أنه قرر تأسيس حزب سياسي خلال الفترة الحالية، مشددا على أنه كان يتعرض لضغوطات من أجل تأسيس حزب.

وتابع في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم :" تلقيت عرض من حزب مصر الفتاة لتولي رئاسته".

وشدد على أن الحزب الذي سيتم تأسيسه سيضم جميع عناصر المجتمع مسلم ومسيحي، رجال وسيدات، وسيكون حزب لكل المصريين دون النظر للدين أو اللون أو أي شئ.



مرتضى منصور

وقال رئيس الزمالك :" قمنا بعمل برنامج محترم وتم تجهيز كافة الأمور الخاصة باللائحة الداخلية للحزب وبمجرد موافقة لجنة شئون الأحزاب سيتم الإعلان الرسمي عن إنشاء الحزب".

الإخلاص

وأوضح المستشار مرتضى منصور أن اسم الحزب سيكون الإخلاص، وتم اختيار هذا الأسم لثلاثة أسباب، أولا الإخلاص لله، وهو ليس حزب ديني بل مدني ديموقراطي ولكن لا نسمح لأي شخص يهين أي دين من الأديان الثلاثة.

وثانيا الإخلاص للوطن ، واختلف مع الحكومة كما تريد ولكن لابد من الإخلاص إلى بلدك، فمصر ذكرت في القرآن، وثالثا الإخلاص للشعب، فشعب مصر عظيم وتحمل الكثير.

وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الأربعاء في مكتبه للحديث عن العديد من الأمور المهمة.



وأكد مرتضى منصور أنه سيتم نشر الصيغة الخاصة بالتوكيل للحزب بالنسبة للأعضاء المؤسسين الذين يرغبون في الانضمام ويرون أنه لدينا القدرة لعمل شيئ يفيد مصر.

وقال :" الحزب غير تابع لأي جهة، وأقوى الأحزاب هي التي تخرج من الشارع".

وتابع قائلا:" عرض عليا في وقت سابق رئاسة الحزب الوطني وأنا رفضت.. وأنا من قمت بحل الحزب الوطني برفع قضية في مجلس الدولة".



وأضاف مرتضى منصور قائلا:" نرحب بأي شخص من أي مكان بأي انتماء للانضمام إلى الحزب.. انتم أهلنا ونرحب بالجميع في حزب الإخلاص".

وتابع :" حزبنا ضد العنصرية ليس للأغنياء فقط أو الفقراء فقط بل لجميع شعب مصر، ولا أقوم بتأسيس حزب من أجل شيء شخصي أو انتخابات أو رئاسة نادي".